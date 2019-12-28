Как удержать вес: диетолог назвала главное правило

Для того, чтобы человек смог удержать вес после похудения, необходимо не сидеть на вечной диете, а попросту придерживаться правильного питания – без взвешивания еды и строгих запретов.

Об этом сообщила диетолог Виктория Кляуз на странице в Telegram. Она подчеркнула, что при возвращении неправильного варианта питания, весь вес набирается снова уже за 2-3 года.

"Нерушимые принципы – не есть перед сном и не перекусывать каждый час. А как же торт, и шоколад, и алкоголь? Все это можно в умеренном количестве. Если доля вредной еды составляет 10% от недельного рациона, то вес не вернется", – заверила диетолог.

Поддержать метаболизм на хорошем уровне помогут занятия спортом. При этом важна не длительность занятия, а регулярность.

"И самое важное - взвешивайтесь раз в месяц и делайте замеры, смотрите, справляетесь ли вы с задачей удержать вес", – посоветовала Кляуз.

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