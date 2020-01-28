Зимой нам хочется меньше двигаться, и это зря, ведь наша активность связана со здоровьем и самочувствием.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

В этой статье с тренерами BODYART / FITNESS разбираемся, как себя мотивировать заниматься спортом.

Поставьте себе конкретную цель

Подумайте, зачем вы хотите пойти в спортзал. Выделите эту цель, сконцентрируйтесь на ней: вы хотите сбросить 3 килограмма, убрать 5 сантиметров в обхвате талии или укрепить мышцы спины и пресса. Чем конкретнее цель, тем выше шансы ее достичь. А после этого работайте в зале до победного результата.

Выбирайте ту тренировку, которая вам приносит удовольствие

Совершенно не обязательно работать со штангой, заниматься на TRX-тренажерах или безудержно качать пресс, если это не ваше. Выбирайте ту тренировку, которая вам приносит удовольствие — занимайтесь йогой, пилатесом, боксом, посещайте танцевальные занятия или ходите тренироваться на батутах. Когда вы найдете свой вид спорта, каждый поход на тренировку станет для вас долгожданным приключением и вам захочется ходить туда снова и снова.

Не пробуйте, а делайте — начните тренироваться

Пусть для начала это будут небольшие получасовые тренировки, ведь в самом начале пути ваш организм не привыкшему к физической активности, а потому будут не по плечу чрезмерные нагрузки. То, что вы начали заниматься — уже хорошо. А дальше, вам будет хотеться больше.

Не забывайте вознаграждать себя

Ничто не мотивирует лучше, чем вознаграждение за спортивные подвиги. Купите себе толстовку, о которой давно мечтали, как только добьетесь цели, или угостите себя порцией суши или вашей любимое еды после того, как отработаете без перерыва 10 занятий.

Выберите удобный фитнес-клуб неподалеку

Ехать в зал через полгорода — это более, чем повод отказаться от спорта. Чтобы городские пробки или лень не стали вашей постоянно отговоркой от тренировок, выберите удобный фитнес-клуб неподалеку. В то же время фитнес-клуб тоже должен быть приятным и комфортным для вас. Попробуйте посетить несколько заведений возле дома и работы, и выберите то, в котором вы комфортнее всего себя чувствуете.

Обзаведитесь компанией и поддержкой

Все дело в ответственности: если вас поддерживают, когда вы тренируетесь вместе, то чувство ответственности перед другом не позволит вам пропускать тренировки просто так. К тому же, гораздо проще мотивировать себя, когда видишь чужие результаты и успехи.

Фото: пресс-служба BODYART / FITNESS

Время от времени выбирайте разные виды нагрузок и занятий

Наш мозг так устроен, что ему приносит удовольствие познавать что-то новое. Чтобы не заскучать от однообразия тренировок, время от времени выбирайте разные виды нагрузок и занятий. А время от времени забавы ради пойдите на занятие, отличающиеся от ваших типичных тренировок. Таким образом вы разнообразите свой спортивный досуг, и даже вполне обычную тренировку вам будет интересно посетить.

Купите абонемент в спортзал

Приобретенный за собственные средства абонемент в фитнес-клуб — это отличный мотиватор заниматься. Даже, если вам не очень будет хотеться в спортзал, есть огромный шанс, что все-таки вы пойдете, ведь средства уже инвестированы в вашу спортивную подготовку. Пусть сначала это будет абонемент на месяц. Подсчитайте, сколько вам обойдется гипотетически пропущенное занятие и сколько вам пришлось работать, чтобы его оплатить. Это поможем вам взять себя в руки и отработать тренировку в зале.

Если вы хотите изменить свое тело, повысить тонус мышц и уменьшить вес, приходите в BODYART / FITNESS тренироваться по фитнес-программе "Тонус". Это 8-недельная программа тренировок, которая включает 16 персональных занятий с тренером, 8 занятий в группах и сеансы массажа.

Также во время программы тренеры составляют индивидуальный дневник питания для участников, который построен на сбалансированном питании.

Это отличная возможность постепенно и без чрезмерных нагрузок улучшить физическую форму и научиться питаться правильно с пользой для здоровья и фигуры.

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