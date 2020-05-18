Как правильно бегать: 5 полезных советов для новичков

Бег – отличный способ поддерживать себя в форме, хорошее дополнение к программе похудения и просто возможность получить заряд эндорфинов.

Однако, нужно соблюдать определенные правила, чтобы получить от него максимум пользы и не травмироваться. О 5 советах правильного бега рассказал украинский фитнес-тренер Ярослав Сойников для OBOZREVATEL.

Пройти обследование перед пробежками

Фото: mobilemedicine.ru

Бег – это полезный вид активности, но он может навредить, если не учитывать индивидуальные факторы. Например, бегуны могут страдать от проблем с коленями и спиной, от функционального укорочения мышц ног. К таким проблемам может привести и наличие плоскостопия. Поэтому перед тем, как начать бегать – стоит обследоваться у ортопеда.

Выбрать обувь

Фото: roscontrol.com

Чтобы бег не травмировал, важна правильная работа стопы, поэтому большую роль играет выбор обуви. Она должна быть достаточно мягкой, прилегать к стопе и не сжимать ее переднюю часть. Отметим: фитнес-тренер советует обратить внимание на специальные линейки беговых кроссовок, в которых учтены все особенности.

Продумать маршрут

Фото: vitamarg.com

Важно и то, по какой поверхности вы бегаете. По словам эксперта, в идеале – это должен быть грунт, неровная поверхность. Например, дорожки в парковых зонах.

"Наши стопы и суставы любят бег по неровным поверхностям, это естественная нагрузка для них. Максимум пользы дает бег по пересеченной местности", – рассказал Сойников.

Бегать в удовольствие

Фото: freepik.com

"Главный критерий того, сколько бегать – сколько вам по кайфу. Возможно, вы слышали о так называемой "эйфории бегуна", которую связывают с выбросом эндорфинов. Это состояние подъема и удовольствия, за которое люди и ценят бег. Не нужно себя заставлять. Бегайте по кайфу", – высказался фитнес-тренер.

Выбрать свой вид бега

Фото: freepik.com

Бег – отличный способ восполнить дефицит движения, потратить много лишних калорий и не поправляться. Однако, по словам фитнес-тренера, чтобы он приносил пользу, важно выбрать тот вид, который будет подходить именно вам.

Бег трусцой – самый популярный вид бега. Это пробежки с комфортной скоростью на длинные дистанции. Важно, чтобы вы могли бежать непрерывно. Если приходится останавливаться – значит, вы бежите слишком быстро и перегружаете себя.

Интервальный бег – это чередование интервалов разной нагрузки, когда вы отслеживаете пульсометром частоту сердечных сокращений. Например, две минуты бежите с пульсом 150 ударов в минуту, а затем 4 минуты с пульсом 100. И так чередуете интервалы. Это хорошая тренировка для сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Фартлек – это чередование бега с разной скоростью, под разными углами, с разной нагрузкой. Это очень полезный вид бега, поскольку телу необходимы разнообразные нагрузки. Но такой бег более требователен к уровню физической подготовки.

Спринт – бег на высокой скорости, который требователен к показателям силы и правильной работе опорно-двигательного аппарата. По словам Сойникова, его следует практиковать только под контролем тренера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ярослав Сойников рассказал, как привести себя в форму без диет и спортзала.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.