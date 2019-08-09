Как похудеть: стал известен секрет Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон в свои 37 лет носит шестой размер одежды. Для того, чтобы иметь стройную фигуру она ежедневно занимается спортом дома.

Герцогиня Кембриджская делает кардио и упражнения с гантелями. Об этом сообщает Daily Express. Отмечается, что у Миддлтон нет личного тренера.

Миддлтон очень любит пробежки, особенно вокруг загородного поместья Anmer Hall, что в деревне Анмер графства Норфолк.

Для сохранения плоского живота мать троих детей делает планку. Герцогине удается замереть минимум на 45 секунд. Также она делает упражнения с фитболом – швейцарским гимнастическим мячом. Он помогает накачать пресс.

Завтракает Миддлтон кашей с ягодами. Она любит домашнюю пищу, в которой не очень много сахара, соли и насыщенных жиров.

Как ранее писал OBOZREVATEL, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон сверкнула стройными ногами в коротких шортиках. Семейство приняло участие в регате "Королевский кубок" у берегов острова Уайт. Миддлтон и Уильям присутствовали на церемонии открытия и даже участвовали в соревнованиях, заняв места шкиперов на двух яхтах.

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