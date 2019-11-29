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29 ноября • обновлено в 10:46
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/ Диета и фитнес

Как похудеть при большом весе: топ-3 эффективных упражнений

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Существует комплекс упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях для похудения при наличие большого веса.

Соответствующие подходы показала на своей странице в Instagram диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как похудеть при большом весе

Как похудеть при большом весе

"Тренировки при большом весе, особенно, если вы только входите в тренировочный график, должны проходить в щадящем режиме. Представьте, что вы с утра положили на плечи мешок весом 15-20 кг и ходите с ним весь день. Естественно, нагрузку при этом получают не только позвоночник и суставы, но и респираторная и сердечно-сосудистая системы. Вам противопоказана интенсивная нагрузка", – отметила в пояснении эксперт.

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В частности, она показала три упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях с резинкой.

Упражнение №1: наклоны с подъемом рук. Резинку продеть под ногами, которые расположены на ширине плеч. Одну руку поднять параллельно полу в прямом угле. Сделать наклон в противоположную сторону. Вернуть руку в исходное положение. Нужно делать три подхода по 20 повторов.

Как похудеть – наклоны с подъемом рук

Как похудеть – наклоны с подъемом рук

Кадр из видео

Упражнение №2: переступка в стороны. Встать на резинку, которую нужно скрестить на уровне колен. Руки поднять вверх, зафиксировав плечи параллельно полу. Из этого положения сделать шаг в сторону. Ягодицы при этом должны быть напряжены. Нужно делать три подхода по 12-15 шагов.

Как похудеть – переступка в стороны

Как похудеть – переступка в стороны

Кадр из видео

Упражнение №3: пресс с подъемом рук. Лечь на пол, сделать один виток резинкой вокруг стоп. Опуститься на коврик, а при подъеме туловища поднять руки вверх. После этого опуститься на вдох. Делать нужно три подхода по 12-15 повторов.

Как похудеть – пресс с подъемом рук

Как похудеть – пресс с подъемом рук

Кадр из видео

Видео: топ-3 упражнений для похудения (скролльте вбок)

☝️Тренировки при большом весе, особенно, если вы только ❗️входите в тренировочный график, должны проходить в щадящем режиме. ⠀ Представьте, что вы с утра положили на плечи МЕШОК ВЕСОМ 15-20 кг и ходите с ним весь день. Естественно, нагрузку при этом получают не только позвоночник и суставы, но и респираторная и сердечно-сосудистая системы. ⠀ Вам противопоказана интенсивная нагрузка. Но это не повод отказываться от спорта 😉 ⠀ Берем в руки яркие и удобные эспандеры @medushkinafit и делаем БЕЗОПАСНУЮ ТРЕНИРОВКУ для похудения 💪 ⠀ Не забывайте про ❤️ ⠀ ✔️ Упражнение №1 Наклоны с подъемом рук ⠀ ✅ работают косые мышцы живота и плечи ⠀ Ставим ноги на ширину плеч на резинке так, чтобы конец с рабочей стороны оказался чуть длиннее. Сгибаем руку под углом 90 градусов - исходное положение. Отсюда наклоняемся в противоположную сторону и тянемся рукой по диагонали вбок. ⠀ 👉 3 подхода * 20 повторений на каждую сторону ⠀ ✔️ Упражнение №2 Переступка в стороны ⠀ ✅ работает ягодичная мышца ⠀ Фиолетовый эспандер. Скрещиваем рукоятки и подтягиваем к груди. За счет отведения ноги в сторону делаем 2-3 шага влево-вправо. ⠀ 👉 3 подхода * 12-15 проходок в каждую сторону ⠀ ✔️ Упражнение №3 Подъем на пресс с выведением рук ⠀ ✅ работают мышцы живота и спины ⠀ Желтый эспандер обматываем вокруг стоп с небольшим натяжением. Опускаемся на спину. Поднимаем корпус вверх, одновременно выводя руки тоже вверх. ⠀ 👉 3 подхода * 12 повторений ⠀ Эти упражнения подойдут также для начинающих и тех, кто давно не занимался. ⠀ Не забудьте сохранить себе в закладки ✅ ⠀ А приобрести универсальный тренажер, который весит всего 800 г и умещается в стильной дамской сумочке, вы можете: ⠀ 👉 по активной ссылке в шапке страницы @medushkinafit 📩 написав мне в директ 📲 или на вотцап +7(965)458-29-05 ⠀ Кто сегодня уже потренировался? Отмечайтесь в комментариях по честняку 😉👇 ⠀ #КатяМедушкина_упражнения #medushkinafit

Публикация от 🏋🏻‍♀️ХУДЕЮТ ДАЖЕ НЕХУДЕЮЩИЕ (@katya_medushkina)

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Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
похудение видео Фитнес
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Чтобы похудеть надо перестать жрать
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