Как похудеть при большом весе: топ-3 эффективных упражнений

Существует комплекс упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях для похудения при наличие большого веса.

Соответствующие подходы показала на своей странице в Instagram диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как похудеть при большом весе

"Тренировки при большом весе, особенно, если вы только входите в тренировочный график, должны проходить в щадящем режиме. Представьте, что вы с утра положили на плечи мешок весом 15-20 кг и ходите с ним весь день. Естественно, нагрузку при этом получают не только позвоночник и суставы, но и респираторная и сердечно-сосудистая системы. Вам противопоказана интенсивная нагрузка", – отметила в пояснении эксперт.

В частности, она показала три упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях с резинкой.

Упражнение №1: наклоны с подъемом рук. Резинку продеть под ногами, которые расположены на ширине плеч. Одну руку поднять параллельно полу в прямом угле. Сделать наклон в противоположную сторону. Вернуть руку в исходное положение. Нужно делать три подхода по 20 повторов.

Как похудеть – наклоны с подъемом рук Кадр из видео

Упражнение №2: переступка в стороны. Встать на резинку, которую нужно скрестить на уровне колен. Руки поднять вверх, зафиксировав плечи параллельно полу. Из этого положения сделать шаг в сторону. Ягодицы при этом должны быть напряжены. Нужно делать три подхода по 12-15 шагов.

Как похудеть – переступка в стороны Кадр из видео

Упражнение №3: пресс с подъемом рук. Лечь на пол, сделать один виток резинкой вокруг стоп. Опуститься на коврик, а при подъеме туловища поднять руки вверх. После этого опуститься на вдох. Делать нужно три подхода по 12-15 повторов.

Как похудеть – пресс с подъемом рук Кадр из видео

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