Как похудеть при большом весе: топ-3 эффективных упражнений

Существует комплекс упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях для похудения при наличие большого веса.
Соответствующие подходы показала на своей странице в Instagram диетолог и эксперт по правильному питанию Катя Медушкина (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Как похудеть при большом весе
"Тренировки при большом весе, особенно, если вы только входите в тренировочный график, должны проходить в щадящем режиме. Представьте, что вы с утра положили на плечи мешок весом 15-20 кг и ходите с ним весь день. Естественно, нагрузку при этом получают не только позвоночник и суставы, но и респираторная и сердечно-сосудистая системы. Вам противопоказана интенсивная нагрузка", – отметила в пояснении эксперт.
В частности, она показала три упражнения, которые можно выполнять в домашних условиях с резинкой.
Упражнение №1: наклоны с подъемом рук. Резинку продеть под ногами, которые расположены на ширине плеч. Одну руку поднять параллельно полу в прямом угле. Сделать наклон в противоположную сторону. Вернуть руку в исходное положение. Нужно делать три подхода по 20 повторов.
Как похудеть – наклоны с подъемом рук
Кадр из видео
Упражнение №2: переступка в стороны. Встать на резинку, которую нужно скрестить на уровне колен. Руки поднять вверх, зафиксировав плечи параллельно полу. Из этого положения сделать шаг в сторону. Ягодицы при этом должны быть напряжены. Нужно делать три подхода по 12-15 шагов.
Как похудеть – переступка в стороны
Кадр из видео
Упражнение №3: пресс с подъемом рук. Лечь на пол, сделать один виток резинкой вокруг стоп. Опуститься на коврик, а при подъеме туловища поднять руки вверх. После этого опуститься на вдох. Делать нужно три подхода по 12-15 повторов.
Как похудеть – пресс с подъемом рук
Кадр из видео
Видео: топ-3 упражнений для похудения (скролльте вбок)
☝️Тренировки при большом весе, особенно, если вы только ❗️входите в тренировочный график, должны проходить в щадящем режиме. ⠀ Представьте, что вы с утра положили на плечи МЕШОК ВЕСОМ 15-20 кг и ходите с ним весь день. Естественно, нагрузку при этом получают не только позвоночник и суставы, но и респираторная и сердечно-сосудистая системы. ⠀ Вам противопоказана интенсивная нагрузка. Но это не повод отказываться от спорта 😉 ⠀ Берем в руки яркие и удобные эспандеры @medushkinafit и делаем БЕЗОПАСНУЮ ТРЕНИРОВКУ для похудения 💪 ⠀ Не забывайте про ❤️ ⠀ ✔️ Упражнение №1 Наклоны с подъемом рук ⠀ ✅ работают косые мышцы живота и плечи ⠀ Ставим ноги на ширину плеч на резинке так, чтобы конец с рабочей стороны оказался чуть длиннее. Сгибаем руку под углом 90 градусов - исходное положение. Отсюда наклоняемся в противоположную сторону и тянемся рукой по диагонали вбок. ⠀ 👉 3 подхода * 20 повторений на каждую сторону ⠀ ✔️ Упражнение №2 Переступка в стороны ⠀ ✅ работает ягодичная мышца ⠀ Фиолетовый эспандер. Скрещиваем рукоятки и подтягиваем к груди. За счет отведения ноги в сторону делаем 2-3 шага влево-вправо. ⠀ 👉 3 подхода * 12-15 проходок в каждую сторону ⠀ ✔️ Упражнение №3 Подъем на пресс с выведением рук ⠀ ✅ работают мышцы живота и спины ⠀ Желтый эспандер обматываем вокруг стоп с небольшим натяжением. Опускаемся на спину. Поднимаем корпус вверх, одновременно выводя руки тоже вверх. ⠀ 👉 3 подхода * 12 повторений ⠀ Эти упражнения подойдут также для начинающих и тех, кто давно не занимался. ⠀ Не забудьте сохранить себе в закладки ✅ ⠀ А приобрести универсальный тренажер, который весит всего 800 г и умещается в стильной дамской сумочке, вы можете: ⠀ 👉 по активной ссылке в шапке страницы @medushkinafit 📩 написав мне в директ 📲 или на вотцап +7(965)458-29-05 ⠀ Кто сегодня уже потренировался? Отмечайтесь в комментариях по честняку 😉👇 ⠀ #КатяМедушкина_упражнения #medushkinafit
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