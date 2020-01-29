Как похудеть быстро и без вреда для здоровья: назван чудо-способ

Растительная диета – отличный способ похудения для тех, кто принял решение изменить свое тело и образ жизни раз и навсегда.

Так, она помогает не только сбросить лишний вес, но и снизить риск развития сердечных заболеваний, некоторых видов рака и другого. Об этом сообщает Thehealthsite.com.

Фото: ivona.bigmir.net

По словам издания, этот тип питания включает фрукты, овощи, морепродукты, цельные зерна и бобовые, орехи. Придерживаясь творожной диеты, не рекомендуется употреблять сахар, соль, а также пищу, которая содержит животные ингредиенты – мясо, молоко, яйца или мед.

Фото: 21mm.ru

Как соблюдать растительную диету:

Ешьте овощи в свежем виде, например, готовьте из них салаты. Также можно варить легкие овощные супы;

В качестве заправки для салатов выбирайте растительное масло;

Добавляйте зелень в овощные блюда;

Не ешьте ничего после 18-19 часов вечера;

Пейте много воды, фруктовые соки и травяные чаи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи рассказали, что китайская диета является самой эффективной и помогает сбросить до 4 килограммов лишнего веса за неделю.

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