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29 января • обновлено в 11:40
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Как похудеть быстро и без вреда для здоровья: назван чудо-способ

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Растительная диета – отличный способ похудения для тех, кто принял решение изменить свое тело и образ жизни раз и навсегда.

Так, она помогает не только сбросить лишний вес, но и снизить риск развития сердечных заболеваний, некоторых видов рака и другого. Об этом сообщает Thehealthsite.com.

Как похудеть быстро и без вреда для здоровья: назван чудо-способ

Фото: ivona.bigmir.net

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По словам издания, этот тип питания включает фрукты, овощи, морепродукты, цельные зерна и бобовые, орехи. Придерживаясь творожной диеты, не рекомендуется употреблять сахар, соль, а также пищу, которая содержит животные ингредиенты – мясо, молоко, яйца или мед.

Как похудеть быстро и без вреда для здоровья: назван чудо-способ

Фото: 21mm.ru

Как соблюдать растительную диету:

  • Ешьте овощи в свежем виде, например, готовьте из них салаты. Также можно варить легкие овощные супы;

  • В качестве заправки для салатов выбирайте растительное масло;

  • Добавляйте зелень в овощные блюда;

  • Не ешьте ничего после 18-19 часов вечера;

  • Пейте много воды, фруктовые соки и травяные чаи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи рассказали, что китайская диета является самой эффективной и помогает сбросить до 4 килограммов лишнего веса за неделю.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
похудение диета
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