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3 мая • обновлено в 22:32
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/ Диета и фитнес

Как подкачать ягодицы: топ-5 правил, чтобы выглядеть идеально

7.9т
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Многие девушки хотят иметь стройную фигуру и особенное внимание они уделяют ягодицам. Подкачать эту часть тела бывает достаточно сложно.

О том, как накачать ягодицы, при этом не качая ноги, пишет Cosmopolitan.

Как подкачать ягодицы: топ-5 правил, чтобы выглядеть идеально

pexels.com

Делайте специальные упражнения

Включите в свои тренировки упражнения, нацеленные на тренировку ягодиц, такие как ягодичный мостик или отведение ног назад и в сторону. При их выполнении положение помогает акцентировать нагрузку именно на ягодицах, а не на ногах.

Как подкачать ягодицы: топ-5 правил, чтобы выглядеть идеально

pexels.com

Попрощайтесь с большим весом

Забудьте о тренировках с большим весом. Чтобы усилить эффект делайте большее количество повторений упражнения.

Как подкачать ягодицы: топ-5 правил, чтобы выглядеть идеально

pexels.com

Приседайте правильно

Во время приседаний старайтесь не опускаться ниже параллели с полом – чем ниже опускаешься, тем больше задействуются квадрицепсы ног, визуально увеличивающие объем. Сделать акцент на ягодицах и задней поверхности бедра во время приседаний поможет также правильное положение ног – чуть шире плеч.

Как подкачать ягодицы: топ-5 правил, чтобы выглядеть идеально

pexels.com

Не отказывайтесь от кардио

Чередуйте силовые нагрузки с кардио – это поможет тебе получить пропорциональное спортивное тело. Хорошо поможет проработать ягодичные мышцы ходьба в гору или ходьба по лестнице.

Как подкачать ягодицы: топ-5 правил, чтобы выглядеть идеально

pexels.com

Правильно питайтесь

Правильное питание – ключевое условие в борьбе за спортивное упругое тело. Если рацион противоречит основным принципам правильного питания, то, несмотря на то, что мышцы будут расти, жир по-прежнему будет оставаться в теле.

Как подкачать ягодицы: топ-5 правил, чтобы выглядеть идеально

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

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Автор
Мария Дидык
Теги
Фитнес диета
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Букет Красивый
Букет Красивый
Девушку эту можно? Ну чисто пердолить
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