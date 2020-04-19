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19 апреля • обновлено в 07:49
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Как не набрать вес на карантине: диетолог дала совет

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Чтобы избежать избыточного веса во время пребывания на карантине, следует правильно организовать свой день и отказаться от определенных продуктов.

"Необходимо взять в себя в руки, остановить мыслительный поток и начать делать всё правильно", – сказала в эфире ObozTV диетолог Людмила Гончарова.

По ее словам, прежде всего, следует добиться состояния психологического комфорта. "Нужно перестать тревожиться. Четко признаться себе, могу ли я повлиять на ситуацию? Нет, не могу. Это ситуация, над которой человек не властен".

Как не набрать вес на карантине: диетолог дала совет

Как не набрать вес на карантине: диетолог дала совет

Далее необходимо соблюдать режим, к которому привык организм, в частности, питаться по графику – прием пищи раз в 4 часа. "Так тратиться намного меньше денег и выстраивается иммунитет, потому что вы работаете по законам собственного организма", – пояснила диетолог.

Она посоветовала полностью исключить из рациона питания консервы, копчености, колбасы, маринованные продукты, соления и сладости. Вместо этого следует употреблять в пищу натуральные продукты, свежее мясо, рыбу, яйца, зелень, фрукты, овощи, сыры. Причем, желательно не подвергать термической обработке овощи и сыры – в таком случае они сохранят свою пищевую ценность.

Как писал OBOZREVATEL, эксперты рассказали, какие продукты стоит употреблять для укрепления иммунитета. Среди них не только корень имбиря, но и куркума, ягоды и яркие овощи.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Карантин в Украине Новости ObozTV Эксклюзив
Теги
диета диетолог
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