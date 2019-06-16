Как не набрать килограммов в отпуске: советы диетолога

В отпуске хочется расслабиться и отдохнуть, позволив себе есть все, что угодно и не думать о лишних кило, но такие праздники желудка способны существенно отразиться на фигуре и здоровье.

Как контролировать питание и не переедать написала диетолог Инна Забияка в своем Instagram.

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В частности, обилие деликатесов и всевозможных экзотических блюд в ресторане отеля не должен стать причиной поглощения пищи в больших количествах. Самое главное, считает диетолог, что в обычной жизни, что на отдыхе надо есть умеренно и здоровую пищу. И меньше алкоголя. Это простой, но действенный рецепт здоровой и стройной фигуры.

Даже если хочется съесть все - не надо фото из открытых источников

Диетолог понимает, что хочется попробовать все из предлагаемой пищи в гостиницах, но нужно знать меру и заботиться о своем здоровье. ⠀

"Старайтесь не делать резких переходов в питании. В большинстве отелей огромное разнообразие и выбор сезонных фруктов и овощей, которые должны составлять рацион любой здорового человека. Также есть и выбор среди морепродуктов и рыбы, филе птицы. Уже только из этого можно наполнить тарелку полезной и легкой для пищеварения едой", - пояснила она.

"Все включено", но надо себя ограничивать ( фото из открытых источников

Также можно всегда взять смузи или выбрать цельнозерновой хлеб вместо белого. Забияка пишет, что подобное меню уже давно не проблема и есть в каждом отеле. Не делайте из отдыха соревнования по количеству съеденной пищи, а старайтесь питаться просто и привычно, без стресса для организма и без лишних килограммов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в число наиболее эффективных и результативных методов похудения входит французская диета. Придерживаясь такого типа питания, можно всего за две недели сбросить 8 килограммов. Она включает рыбу, яйца, диетическое мясо, овощи, фрукты, зелень и ржаной хлеб.

Еще одним популярным методом похудения является диета "Планка" (можно похудеть на 9 кг всего за две недели). Она включает мясо, яйца и много фруктов. Но этот тип питания запрещает алкоголь, приправы, подсластители, а также газированные напитки.

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