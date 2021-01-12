Как Кейт Миддлтон удается сохранять фигуру на карантине: СМИ раскрыли секрет

Герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон даже во время карантина удается сохранять стройную фигуру. Британская журналистка Роберто Фиорито рассказала, что супруга принца Уильяма увлекается спортом – это и помогает ей оставаться в отличной форме.

Такими подробностями Фиорито поделилась в материале портала Harper's Bazaar. По словам женщины, любимая физическая активность герцогини Кембриджской – бег на территории семейного дома Анмер Холл в Норфолке. Отмечается, что в поместье также расположены бассейн и теннисный корт, которыми Миддлтон активно пользовалась во время самоизоляции.

Помимо этого, жена принца Уильяма также любит кататься на лыжах и велосипеде и заниматься греблей. Фиорито утверждает, что Миддлтон владеет тренажером для гребли и применяет его, если не имеет возможности выйти на воду.

По словам журналистки, герцогиня также выполняет различные тренировки каждый день, во время которых обязательно стоит в планке. Сообщается, что ей удается продержаться в статичном положении больше 45 секунд: знаменитость выполняет как минимум 10 повторений упражнения за раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты издания Daily Mail подсчитали стоимость одежды, в которой герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появлялась на публике в 2020 году.