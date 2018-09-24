Есть и не толстеть - это мечта большей части человечества. Это когда мы едим почти все в любом количестве, и при этом фигура не портится, а может быть, мы даже худеем. Возможно ли это? И да, и нет…

Лучше всего с подобной задачей справляется белковая пища. А все потому, что белок, - это либо строительный материал, либо энергия, либо он просто не усваивается. Именно поэтому всевозможные диеты Аткинсона и Дюкана так шикарно работают.

Просто сокращаете количество углеводов до 20-50 грамм в день, стараетесь избегать жирной пищи и снижаете немножко калорийность рациона, а это в принципе не сложно, потому что белковые продукты довольно сытные, и худеете на глазах.

Вы можете спросить: если все так классно, то почему же таким образом не питается все человечество? Ответ на видео.