Как достичь плоского живота: названо топ-7 привычек

Фитнес-блогер и эксперт по похудению Ирина Кайданович перечислила несколько привычек, которые помогут в достижении заветного красивого живота.

Так, список она составила на своей странице в Instagram. "Плоский подтянутый животик это красиво и полезно. Отложение жира в области талии приводит к нарушению гормонального обмена и постепенно выводит из строя ваше здоровье, сдавливая внутренние органы и мешая им нормально работать. Делюсь несколькими привычками для плоского живота", — написала Кайданович.

Втягивайте живот

Эксперт посоветовала на протяжении дня стараться втягивать внутрь мышцы живота и пробовать продержать их напряженными хотя бы пару минут.

Фото: Rsute.ru

Избегайте вздутия

Также по словам Кайданович, нужно выяснить от каких продуктов у вас вздувает живот и исключить их из рациона.

Фото: zhenskoe-mnenie.ru

Занимайтесь фитнесом (танцами, аэробикой и т.д.)

Если в течение четырех недель регулярно тренироваться, то живот уменьшится в объеме, а талия станет ярко выраженной.

Фото: ivona.bigmir.net

Пейте воду

Для нормального обмена веществ и поддержания тонуса кожи, в том числе и на животе, Кайданович порекомендовала пить много чистой негазированной воды.

Фото: potokudach.ru

Разгружайте организм

Также по словам эксперта, нужно хотя бы раз в неделю делать разгрузочный день (на сырой растительной пище). Например, кушать фрукты, овощи, зелень. Или "сидеть" на смузи и соках.

Фото: bezumo.ru

Основы питания для плоского живота

Кайданович также посоветовала выключить из рациона сахар и жир. Ведь от сладкого в желудке происходит брожение, появляется вздутие и увеличивается живот. А жиры забивают все в организме и ему сложно работать правильно.

Фото: politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали диету, которая поможет быстро похудеть, скинув 10 кг за неделю.

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