Как быстро похудеть к Новому году: диетолог назвал 6 простых правил

Скоро Новый год, и хочется встретить его в хорошей форме, сбросив лишние килограммы.

В связи с этим, врач-диетолог Михаил Гаврилов подготовил несколько советов, как это сделать быстро и без вреда для здоровья. Об этом сообщает "Рамблер".

Измените подход к похудению

По словам диетолога, мотивация "хочу похудеть к Новому году" — не слишком правильна сама по себе, если она связана лишь с желанием влезть в красивое платье. Этой цели многие достигают, но после — быстро набирают вес. Поэтому Гаврилов посоветовал посмотреть на похудение к празднику с другой стороны, и рассматривать его как одну из ступеней на пути к идеальной фигуре.

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Научитесь считать калории

Если вы хотите похудеть без вреда для здоровья, сократите калорийность своего суточного рациона на 300-400 ккал. Кроме того, пользуйтесь таблицей калорийности отдельных продуктов и готовых блюд, мерной посудой или весами. Через несколько недель все выше перечисленное вам уже не понадобится.

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Контролируйте объем порций

Если говорить о калорийности одного приема пищи, то, по словам диетолога, при 4-5 разовом питании он должен составлять в среднем 300-350 ккал. Кроме того, Гаврилов отметил, что важно учитывать и объем того или иного продукта в данной порции. Это вы сможете сделать с помощью так называемого "правила руки".

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Соблюдайте питьевой режим

Даже в случае идеально выстроенного рациона, похудение "на сухую" будет идти очень медленно. Так что диетолог посоветовал в течение дня выпивать положенную норму (в среднем 30 мл чистой воды на 1 кг массы тела).

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Минимизируйте потребление соли

Уменьшиться в объемах к празднику можно и за счет выведения избытка жидкости из организма. А для этого, прежде всего, следует убрать из рациона соленое и копченое. Диетолог советует заменить соль специями, чтобы еда не казалась пресной.

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Практикуйте белковые разгрузочные дни

Белковые разгрузочные дни отлично выводят избытки жидкости из организма, а значит терять в объемах вы будете гораздо быстрее. Практиковать их можно один раз в неделю. Однако отмечается, что делать это стоит после консультации с врачом. Так как белковая диета противопоказана людям с нарушением деятельности почек и печени, сбоями в работе системы детоксикации.

Фото: edinstvennaya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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