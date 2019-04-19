Как быстро и эффективно похудеть: назван способ

Рисовая диета — самая популярная среди девушек, которые желают похудеть.

Как сообщает издание Hochu, рис обладает очистительным эффектом и с его помощью можно не только похудеть, но и оздоровить организм.

Так, это тип питания включает рис и морепродукты — идеально подойдут креветки, рыба и кальмары. Также необходимо добавить в свой рацион зелень и не забывать пить много чистой воды и зеленого чая. Все остальные продукты нужно исключить на срок до двух недель.

Фото: retsepty.online.ua

Если вы хотите быстрее похудеть, то лучше придерживаться более жесткой рисовой диеты. Название ее — "стакан риса" и суть в том, что каждый день можно съедать только один стакан риса и выпивать до двух литров воды. Продолжительность диеты — не более трех дней, за которые можно сбросить 5-6 килограмм.

Фото: cookingfood.com.ua

Отметим, что люди, которые придерживались рисовой диеты (в легкой и более жесткой версии) рассказали, что этот тип питания неплохой, но и не такой эффективный, как о нем говорят.

"Диета нормальная, если подходить к ней с умом. Но за три дня нереально сбросить 5-6 кг, максимум 2-3, которые вернуться так же быстро, как и ушли. И есть еще один нюанс: пишут, что можно добавлять в свой рацион морепродукты — да, можно, но с рисом нужно еще есть много овощей, иначе будут проблемы с желудком и с другими органами", — поделилась своим опытом с OBOZREVATEL Мария.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи предупредили об опасности популярной диеты "Ем через день".

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