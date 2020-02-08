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8 февраля • обновлено в 07:34
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/ Диета и фитнес

Как бороться с лишним весом при беременности: диетолог назвала эффективный метод

1.2т
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Если у женщины до беременности был лишний вес, то в этот период шансы набрать слишком много килограмм – велики. Исправить это можно с помощью коррекции питании.

Об этом сообщила диетолог и врач Виктория Кляуз на своей странице в Telegram. По ее словам, лишний вес в таком случае появляется из-за непонимания того, какая еда вредит, а какую обязательно нужно включать в рацион.

"Если до беременности уже имелся лишний вес, то шансы набрать "лишнего" велики", – написала Кляуз.

Диетолог назвала эффективный метод борьбы с лишним весом при беременности. Иллюстрация

Диетолог назвала эффективный метод борьбы с лишним весом при беременности. Иллюстрация

Она отметила, что к ней часто часто обращаются именно в середине беременности. На этом этапе прибавка веса уже превышает норму, хотя до беременности у женщины все было в хорошо, кроме "небольшого лишнего веса".

"Основа лечения – коррекция питания. Тогда к концу беременности есть шансы выйти на необходимую прибавку и нормализовать уровень глюкозы. Если же проблему не решить, то откликнется после завершения грудного вскармливания. И, к сожалению, часто это уже не просто лишний вес, а ожирение", – подчеркнула диетолог.

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Кляуз добавила, что первый год после рождения ребенка – самое удачное время для похудения. Так можно абсолютно стабилизировать вес даже с условием грудного вскармливания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кляуз уже рассказывала, что о время беременности женщины могут снизить лишний вес, если будут придерживаться правильного питания.

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Автор
Яра Дорош
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