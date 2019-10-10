Как безопасно похудеть: диетолог назвала топ методов

Известный диетолог Елена Кален поделилась пятью проверенными способами безопасного снижения веса.

Публикация появилась на ее странице в Instagram. Она отметила: часто девушки жалуются на то, что вес набирается медленно, а потом внезапно понимают, что "выросли из своего размера одежды".

Врач подчеркнула, что экстренные методы похудания — диеты, таблетки, изнурительные тренировки не безопасны и дают лишь временный эффект. Чтобы снизить вес навсегда, необходимо проработать психологические причины его набора и научиться питаться интуитивно. В этом случае вес будет снижаться с оптимальной для тела скоростью, при котором кожа и органы успеют адаптироваться к стройному телу.

Диетолог рассказала о безопасном похудении Фото: bodycamp.ru

Есть всегда, когда чувствуете голод. Голод можно и нужно утолять в любое время, даже если он наступает вечером или перед сном. Если игнорировать сигналы голода, то организм испытывает стресс и замедляет метаболизм. В результате скорость снижения веса замедляется.

Есть ровно столько, сколько необходимо для утоления голода. Тогда организм тратит жировые запасы в разы быстрее. Если научиться слушать себя и не употреблять пищу, когда она не нужна телу, можно будет кушать любые продукты и снижать вес.

Есть осознанно. Очень просто съесть лишнего за просмотром телевизора, чтением книги или компьютером. Если принимать пищу без отвлечений на другие занятия, то уже через пару дней вы заметите, что в рот попадает гораздо меньше лишней еды.

Прогулки на свежем воздухе. Это влияет на расщепление жира в организме. Старайтесь чаще проветривать помещение и больше времени проводить на природе.

Высыпаться. Если спать менее 7 часов в день, в организме накапливается лишняя жидкость, образуются отеки. Также в течение дня из-за сонливости человеку может казаться, что он все время голодный, захочется сделать незапланированный перекус, калории от которого отложатся в запасы жира.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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