Как 50-летняя Лопес поддерживает себя в форме: раскрыт простой и дешевый секрет

Личный повар американской певицы Дженнифер Лопес Кельвин Фернандес раскрыл главный секрет идеальной фигуры знаменитости.

Так, в интервью изданию US Weekly Кельвин признался, что на протяжении многих лет артистка ест один и тот же ограниченный набор продуктов.

Дженнифер Лопес Instagram @jlo

По мнению Лопес, ее проверенный рацион помогает ей поддерживать себя в форме многие годы. Так, как рассказывает шеф-повар, певица ест курицу и салат.

Дженнифер Лопес Instagram @jlo

Кроме того, знаменитость старается есть одно и то же каждый день. К примеру, когда Дженнифер готовилась к выступлению на Суперкубке Америки, она вручила своему повару план диеты, которые состоял только из овощей и яиц.

"Раньше я не представлял, как можно есть овощи на завтрак. Оказывается, можно! Она ест яичницу с овощами три раза в сутки, день за днем. Она вообще старается каждый день есть одно и то же", – говорит Кельвин.

Дженнифер Лопес Instagram @jlo

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