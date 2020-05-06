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6 мая • обновлено в 22:55
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Как 50-летняя Лопес поддерживает себя в форме: раскрыт простой и дешевый секрет

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Личный повар американской певицы Дженнифер Лопес Кельвин Фернандес раскрыл главный секрет идеальной фигуры знаменитости.

Так, в интервью изданию US Weekly Кельвин признался, что на протяжении многих лет артистка ест один и тот же ограниченный набор продуктов.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Instagram @jlo

По мнению Лопес, ее проверенный рацион помогает ей поддерживать себя в форме многие годы. Так, как рассказывает шеф-повар, певица ест курицу и салат.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Instagram @jlo

Кроме того, знаменитость старается есть одно и то же каждый день. К примеру, когда Дженнифер готовилась к выступлению на Суперкубке Америки, она вручила своему повару план диеты, которые состоял только из овощей и яиц.

"Раньше я не представлял, как можно есть овощи на завтрак. Оказывается, можно! Она ест яичницу с овощами три раза в сутки, день за днем. Она вообще старается каждый день есть одно и то же", – говорит Кельвин.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Instagram @jlo

Ранее OBOZREVATEL сообщал о главных правилах, которые помогают Кейт Миддлтон поддерживать фигуру в форме.

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Автор
Анна Михно
Персона
Дженнифер Лопес
Место
США
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