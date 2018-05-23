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Ешьте больше жирного: определена неожиданная польза калорийных продуктов при похудении

21.9тЧитать новость на украинском

Многие худеющие девушки всецело уверены в том, что соблюдая диету, первое, от чего стоит отказаться - это жирные продукты.

Современные диетологи разрушили этот миф и доказали, что некоторые жирные продукты, наоборот, способствуют снижению веса, пишет издание Clutch.

Авокадо

Авокадо по праву считается самым жирным растением в мире, однако благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты, оно способствует снижению количества холестерина, а также стабилизирует уровень глюкозы в крови, что, в свою очередь, положительно влияет на процесс похудения. Салаты из авокадо не нанесут вреда фигуре, а, напротив, позволяют быстро насытиться и долгое время не чувствовать голод.

tvcook.ru

Яйца

В яйцах содержится такое вещество как холин, которое, как ни странно, борется с избыточным жиром в организме. Несмотря на то, что процент содержания жира в куриных яйцах (в особенности в желтке) довольно высок, они – настоящая находка для худеющих, ведь обладают высокой степенью насыщения, при этом одно среднее яйцо содержит всего 85 ккал. Отличное решение для диетического завтрака.

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Оливковое масло

Не секрет, что оливковое масло благотворно влияет на волосы и кожу. В натуральном виде, за счет содержания омега-9, оно снижает уровень холестерина и ускоряет обмен веществ.

Орехи

Орехи содержат огромное количество жиров и углеводов - казалось бы, это просто настоящая "бомба" для нашей фигуры. Однако, они славятся тем, что быстро и эффективно подавляют чувство голода. Это происходит за счет того, что линоленовая кислота улучшает обменные процессы в организме и способствует насыщению. Маленькая порция орехов в натуральном виде (но только без соли, сахара и т.д.) станет отличным дополнением к завтраку или салату.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, что вода поможет ускорить процесс похудения, а также посоветовала, как рассчитать индивидуальную норму жидкости на день.

Читайте все новости по теме "похудение" на Обозревателе.

Темы
похудениеДиеты и фитнес
Объект
похудение
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