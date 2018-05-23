Ешьте больше жирного: определена неожиданная польза калорийных продуктов при похудении

Многие худеющие девушки всецело уверены в том, что соблюдая диету, первое, от чего стоит отказаться - это жирные продукты.

Современные диетологи разрушили этот миф и доказали, что некоторые жирные продукты, наоборот, способствуют снижению веса, пишет издание Clutch.

Авокадо

Авокадо по праву считается самым жирным растением в мире, однако благодаря высокому содержанию олеиновой кислоты, оно способствует снижению количества холестерина, а также стабилизирует уровень глюкозы в крови, что, в свою очередь, положительно влияет на процесс похудения. Салаты из авокадо не нанесут вреда фигуре, а, напротив, позволяют быстро насытиться и долгое время не чувствовать голод.

tvcook.ru

Яйца

В яйцах содержится такое вещество как холин, которое, как ни странно, борется с избыточным жиром в организме. Несмотря на то, что процент содержания жира в куриных яйцах (в особенности в желтке) довольно высок, они – настоящая находка для худеющих, ведь обладают высокой степенью насыщения, при этом одно среднее яйцо содержит всего 85 ккал. Отличное решение для диетического завтрака.

Оливковое масло

Не секрет, что оливковое масло благотворно влияет на волосы и кожу. В натуральном виде, за счет содержания омега-9, оно снижает уровень холестерина и ускоряет обмен веществ.

Орехи

Орехи содержат огромное количество жиров и углеводов - казалось бы, это просто настоящая "бомба" для нашей фигуры. Однако, они славятся тем, что быстро и эффективно подавляют чувство голода. Это происходит за счет того, что линоленовая кислота улучшает обменные процессы в организме и способствует насыщению. Маленькая порция орехов в натуральном виде (но только без соли, сахара и т.д.) станет отличным дополнением к завтраку или салату.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая и фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, что вода поможет ускорить процесс похудения, а также посоветовала, как рассчитать индивидуальную норму жидкости на день.