"Ем украинские продукты": ведущая "Зважених і Щасливих" рассказала о похудении

Эксперт и ведущая популярного телешоу "Зважені та Щасливі" Мирослава Ульянина рассказала, каких продуктов стоит избегать в своем рационе, чтобы сохранять прекрасную форму.

Так, известный в Украине блогер и эксперт по здоровому питанию отметила, что давно не употребляет в пищу майонез, кетчуп и другие соусы из магазинных полок. Примерным перечнем продуктов, которые всегда можно найти в ее холодильнике, Мирослава поделилась с читателями "Обозревателя".

Ульянина уточнила, что не употребляет в пище мясо, однако тем, кто худеет, она настоятельно не рекомендует отказываться от этого продукта.

Мирослава Ульянина

"В моем холодильнике вы не найдете много всего. Не помню, когда последний раз покупала майонез, кетчуп, белую муку, мясо я не ем. Хотя участникам прописываю в меню мясо - это чисто моя индивидуальная история. Нет сладкого: тортов, пирожных", - поделилась Мирослава.

Также она рассказала и о полезных продуктах, которые ест практически каждый день: зелень, цитрусовые и семечки.

"В моем рационе регулярно есть зелень, очень много разной, начиная от укропа и петрушки, обычного салата, заканчивая рукколой и базиликом - сезонными. Всегда есть цитрусовые: грейпфруты, лимоны, апельсины. Семечки: подсолнуха, льна, тыквы. Скажем так, украинские локальные продукты. С них я люблю делать десерты, муссы, заправки для салатов. Всегда есть спирулина - очень люблю водоросли, ну и всегда много воды", - подчеркнула Ульянина.

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