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"Ем украинские продукты": ведущая "Зважених і Щасливих" рассказала о похудении

1.3тЧитать новость на украинском

Эксперт и ведущая популярного телешоу "Зважені та Щасливі" Мирослава Ульянина рассказала, каких продуктов стоит избегать в своем рационе, чтобы сохранять прекрасную форму.

Так, известный в Украине блогер и эксперт по здоровому питанию отметила, что давно не употребляет в пищу майонез, кетчуп и другие соусы из магазинных полок. Примерным перечнем продуктов, которые всегда можно найти в ее холодильнике, Мирослава поделилась с читателями "Обозревателя".

Ульянина уточнила, что не употребляет в пище мясо, однако тем, кто худеет, она настоятельно не рекомендует отказываться от этого продукта.

Мирослава Ульянина

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"В моем холодильнике вы не найдете много всего. Не помню, когда последний раз покупала майонез, кетчуп, белую муку, мясо я не ем. Хотя участникам прописываю в меню мясо - это чисто моя индивидуальная история. Нет сладкого: тортов, пирожных", - поделилась Мирослава.

Также она рассказала и о полезных продуктах, которые ест практически каждый день: зелень, цитрусовые и семечки.

"В моем рационе регулярно есть зелень, очень много разной, начиная от укропа и петрушки, обычного салата, заканчивая рукколой и базиликом - сезонными. Всегда есть цитрусовые: грейпфруты, лимоны, апельсины. Семечки: подсолнуха, льна, тыквы. Скажем так, украинские локальные продукты. С них я люблю делать десерты, муссы, заправки для салатов. Всегда есть спирулина - очень люблю водоросли, ну и всегда много воды", - подчеркнула Ульянина.

Как сообщал "Обозреватель", известного украинского танцора Влада Ямы рассказала, как ей удается поддерживать прекрасную физическую форму.

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