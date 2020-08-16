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Диетологи назвали полезные варианты завтраков

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Диета и фитнес
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Диетологи назвали полезные продукты для завтрака

Диетологи назвали полезные продукты для завтрака. 24 Канал

Немецкий диетолог Маттиас Ридл отметил, что завтрак должен быть обязательным приемом пищи для любого человека. Особенно он важен для молодежи, диабетиков, беременных и кормящих женщин.

Эксперт пояснил, что люди, которые не завтракают утром, позволяют себе больше перекусов. Это может вызвать проблемы с весом и метаболизмом. Если нет аппетита, то лучше просто выпить несладкий чай или кофе и воду, пишет Medikforum.

Завтрак является важным приемом пищи

Завтрак является важным приемом пищи 24 Канал

Диетолог Астрид Донали из Немецкого общества питания (DGE) рассказала, что есть и пить утром нужно в первые 2 часа после пробуждения. Во время завтрака должны присутствовать четыре компонента:

  • напитки – вода, чай или кофе;

  • крупы – включая цельнозерновой хлеб, мюсли и хлопьями.

  • овощи и фрукты;

  • молоко или нежирные молочные продукты – йогурт, творог.

"Если вы физически не активны, вашему телу требуется относительно мало углеводов. Так что лучше резать хлеб тоньше, а белковую начинку делать толще. Лучше взять дополнительный кусочек сыра, чем еще один кусок хлеба", – поделился Ридл.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвал список продуктов, которые можно есть на ужин.

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