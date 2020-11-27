Диетолог рассказала о пользе домашних солений: почему их стоит есть почаще

Фрукты и некрахмалистые овощи являются важной частью рациона человека, особенно в холодное время года.

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует ежедневно съедать около 400 граммов сырых овощей и фруктов, чтобы снизить вероятность развития рака, диабета, ожирения и сердечно-сосудистых болезней. Об этом в эксклюзивном блоге для OBOZREVATEL рассказала кандидат биологических наук, научный блогер Илона Свеженцева.

Так, в холодное время года становится все труднее придерживаться этого совета, но вам будут полезны известны всем с детства квашеные овощи и фрукты. Речь идет именно о ферментированных продуктах, а не маринаде. Последние содержат много уксуса, соли, масла, порой даже аспирина, который может навредить вашему здоровью.

Люди начали квасить продукты на зиму еще около 2400 л. до н. Идея появилась в Древнем Египте, но со временем распространилась практически по всему миру. Сейчас ферментируют различные овощи, фрукты, рыбу и даже мясо.

Продукты сначала измельчают, добавляя небольшое количество соли, иногда сахара. Затем заливают водой, или оставляют кваситься в собственном соку. Основную работу выполняют микроорганизмы, которые засоляют соленья и придают блюду уникальный и желаемый вкус, текстуру и цвет.

Также есть кислые и сладкие типы ферментации. В обоих случаях бактерии закваски выделяют кислоту, которая препятствует размножению вредных микроорганизмов, отравляющих пищу. Это может быть молочная или уксусная кислота, а также бактериоцины (вещества, которые уничтожают болезнетворные бактерии). Скорость брожения контролируют, изменяя количество добавленной соли.

Большинство традиционных фруктовых и овощных солений готовят из необработанных сырых продуктов. Это позволяет максимально сохранить естественное количество витаминов, минералов и микроэлементов в готовом блюде. А еще лактобактерии во время ферментации могут производить витамины К2, В1, В2 и C.

Например, известная нам всем квашеная капуста имеет много витамина К. Природные пигменты фруктов и овощей (антоцианы, флавоноиды, каротиноиды), которые предоставляют им антиоксидантные свойства, не только сохраняются во время сквашивания, а порой также восстанавливаются до максимально активных форм.

К тому же, квашеные продукты являются ценным источником белков, углеводов и клетчатки. Поэтому известные нам корейское кимчи, квашенная капуста и огурцы могут быть питательными и малокалорийными закусками.

Собственно, бактерии, которые осуществляют ферментацию, являются естественными пробиотиками, что положительно сказывается на здоровье человека.

Ученые доказали, что потребление различных соленых продуктов способствует повышению устойчивости органов желудочно-кишечного тракта к инфекционным болезням и улучшения пищеварения.

Штаммы микроорганизмов, которые находятся в закваске, также могут ограничивать развитие злокачественных опухолей, уменьшая количество ферментов, которые причастны к генерации агентов, стимулирующих развитие опухолей.

Добавление солений в ежедневный рацион может положительно влиять на работу иммунной системы человека. В них содержатся природные иммуномодуляторы – алкил-катехол, которые способствуют активации защитных путей клеток организма человека. Это предупреждает развитие хронических болезней, связанных с оксидативным стрессом, включая нейродегенеративные заболевания и рак. Кроме того, это помогает бороться с хроническими воспалениями в организме.

Спортсмены могут улучшить самочувствие после длительной и интенсивной тренировки, употребляя большое количество соленых огурцов. Это поможет уменьшить судороги мышц путем восстановления баланса электролитов в плазме крови.

Все типы солений, кроме тех, которые приготовлены в сахарном сиропе, способны снижать уровень холестерина в сыворотке крови. Поэтому приготовьте дома, или приобретите квашеную капусту или пикантное кимчи с пекинской капусты или редьки.

Также в наших широтах можно заквашивать морковь, свеклу, яблоки, помидоры, огурцы и даже арбузы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Алена Коготкова назвала продукты, которые считаются полезными, но мешают при этом сбросить лишний вес.