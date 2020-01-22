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22 января • обновлено в 04:19
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/ Диета и фитнес

Диетолог рассказала, как перейти на правильное питание

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Известный диетолог Виктория Кляуз дала несколько советов тем, кто хочет безболезненно перейти на правильное питание.

Соответствующее сообщение она написала на своем канале в Telegram. По словам специалиста, сначала нужно убрать продукты, которые попадают в организм и "выводят из строя" наши органы.

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"Долгое время мы этого не чувствуем, а когда наступает "расцвет болезни", то уже уже потребуется лечение препаратами. Профилактика - лучшее лечение. Уже сейчас, исключив вредные продукты, вы сохраните здоровье и сэкономите на дальнейшем лечении", – почеркнула Кляуз.

Что нужно исключать:

Ароматизаторы и красители

На что влияют: желудок, печень, иммунная система (аллергии).

Где искать: соки, йогурты, цветные макароны, вся "кондитерка", леденцы, детские творожки, творожные массы, сыры, чаи, газировка

Трансжиры

На что влияют: сосуды, особенно - сосуды сердца и мозга, печень, вес и жировой обмен

Где искать: шоколад, торты, вафли, хлеб, все полуфабрикаты и кондитерские изделия

"Скрытые" сахара (декстроза, инверторный или глюкозный сироп)

На что влияют: вес, печень, поджелудочная железа, кишечник

Где искать: мюсли, хлопья, хлебцы, "кондитерка".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог посоветовала ежедневно есть пять цветных овощей и фруктов, в крайнем случае можно ограничиться одним оранжевым продуктом или четырьмя соцветиями брокколи, или чашкой шпината в день.

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Автор
Анатолий Запорожский
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