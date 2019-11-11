Диетолог назвала продукты, которые мешают похудению

Известный украинский диетолог Елена Кален назвала продукты, которые обостряют голод и не способствуют снижению веса.

В Instagram Кален отметила, что они популярны у людей, которые сидят на диетах, однако лишь провоцируют есть лишнее.

Батончики мюсли. Часто люди, желающие снизить вес, заменяют ими сладости. Смысла в этом нет, это тоже БУ и в их составе есть сахар. Так же, как и конфеты, они резко поднимают уровень сахара в крови, а после резкого скачка сахар резко падает, и человек быстро начинает снова испытывать голод.

Йогурты и смузи. Из-за легкой и жидкой текстуры организм не воспринимает их как полноценную еду, они быстро проходят через желудок, и снова появляется чувство голода. Кроме того, обезжиренные йогурты содержат в себе много сахара и искусственных добавок.

Сухофрукты. Содержат немало калорий и быстро перевариваются, поэтому чувство голода скоро возвращается. Лучше съесть несколько штук, как десерт, после основного приема пищи.

Яичный белок. Часто люди, снижающие вес, избегают яичный желток из-за его жирности. На самом деле яйцо – идеальное сочетание жиров и белков, которое отлично усваивается организмом и не несет вреда фигуре, если съедено по голоду и в достаточном количестве. Если вы едите только белки, организм не получает ни витаминов, ни минералов, ни полезных жиров, что провоцирует желание съесть что-то еще, чтобы восполнить баланс.

Искусственные подсластители. На самом деле, если нет медицинских показаний к замене сахара, сахарозаменители могут только усиливать тягу к сладкому. Обусловлено это работой дофаминовой системы, как своего рода удовольствие и зависимость.

Похудение и диеты, иллюстрация Informatio

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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