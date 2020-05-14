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14 мая • обновлено в 16:34
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Диета без голодания: 5 лучших каш для похудения

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Каши довольно популярны среди тех, кто хочет сбросить лишний вес. Они не только сытный продукт, который утоляет чувство голода, но и невероятно полезный.

OBOZREVATELпредлагает читателям узнать, какие каши лучше всего есть во время похудения.

Диета без голодания: 5 лучших каш для похудения

nashsport.net

Овсянка

Из-за своей "слизистой" консистенции овсяная каша помогает очистить организм от токсинов и оказывает противомикробное действие. Кроме того, она улучшает обмен веществ.

Пшеничная крупа

Благодаря тому, что эта каша – низкокалорийная, она просто незаменима при похудении. Также пшеничная каша облегчает течение заболеваний ЖКТ, выводит токсины и снижает уровень холестерина.

Диета без голодания: 5 лучших каш для похудения

day.az

Ячневая крупа

Для тех, кто хочет сбросить лишний вес, ячневая крупа ценна в первую очередь фосфором в составе, который необходим для хорошего метаболизма. Кроме этого, ячневая крупа содержит калий и кальций. Она быстро насыщает, за счет чего вы не будете переедать.

Гречка

Гречка – популярная крупа среди тех, кто худеет. И не зря. Гречка содержит много железа, витаминов группы В, а также сложных углеводов, которые медленно усваиваются и на долгое время утоляют чувство голода.

Рис

Тем, кто худеет, следует обратить внимание именно на коричневый необработанный рис – в нем содержится до 70% витаминов и минералов. Кроме того, рис уменьшает отечность.

Диета без голодания: 5 лучших каш для похудения

smak.ua

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

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Автор
Анна Михно
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