Что намазать на хлеб: диетолог назвала лучшие варианты закуски

Известный диетолог Альбина Комиссарова посоветовала варианты здоровых бутербродов людям, которые хотят привести себя в хорошую физическую форму.

Советы она опубликовала на своей странице в Instagram. Диетолог отметила, что употребляя такие бутерброды, можно спокойно худеть.

"Заметила, что многие мои пациенты не могут придумать, что намазать на хлеб, кроме сливочного масла и творожного сыра. Оба эти варианты хороши, но хочется ведь разнообразия, верно?" – написала она и предложила несколько вариантов.

Новости Названа лучшая диета для сжигания жира

Греческий йогурт. Особенно вкусно на темный хлеб и сверху овощи. Плавленный сыр. Готовьте дома: смешиваете 500 гр 5% пастообразного творога, 2 яйца, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. соды, 60 гр сливочного масла. Все взбиваем блендером и отправляем на водяную баню. Варим до расплавления, затем, выключаем огонь, ждем 2 минуты и разливаем в контейнер. Ставим в холодильник на ночь и утром едим. Мякоть авокадо. Спелый авокадо размять вилкой, добавить перец, соль и наслаждаться. Сладкий йогурт. Отличная замена всеми рекламируемой десертной сметане. Густой йогурт перемешиваем с ложкой сахарной пудры и едим с хлебом, сырниками, оладьями (и худеем). Творог с зеленью. Банально, но вкусно. Пастообразный творог смешиваем с зеленью, добавляем сметану, регулируя густоту, солим, перчим. Сыр и морковь. Трем на терке кусочек сыра и морковки, добавляем чеснок и йогурт. Кабачковая или баклажановая икра. Быстрый хумус. Пол банки консервированного нута(или отварного) закинуть в блендер, туда же 1/2 луковицы, дольку чеснока, сок 1/2 лимона, 2 ложек оливкового масла, шикарно, если есть тахини. И специи по вкусу.

Что намазать на хлеб MEN's LIFE

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи утверждают, что особо эффективным способом быстро похудеть без вреда здоровью является диета "Вареные яйца". Придерживаясь ее, можно добиться снижения веса на 11 кг всего за две недели. Секрет заключается в том, что ее основным компонентом являются яйца.

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