Что есть, чтобы не переедать зимой: список продуктов

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как питаться, чтобы не переедать зимой.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Жор можно контролировать и это не так сложно. Нужная калорийность рациона и сложные углеводы сделают свою дело, и он отступит", — написала Усенко.

Фото: freshlover.ru

По словам диетолога, в рационе ежедневно должны быть такие сложные углеводы: крупы, бобовые, цельнозерновые злаки, картофель, батат и хлеб цельнозерновой. Кроме того, в рацион следует включить и 150-200 г гарнира.

"Ежедневно в рационе должно быть 150-200 г гарнира. Его нужно обязательно чередовать — 4-5 вариантов гарниров в неделю", — отметила Усенко.

Кроме того, диетолог добавила, если не набирать норму калорий, белков, жиров и углеводов, то жор не пройдет. Поэтому, по ее словам, в холодное время года все активнее должны следить за количеством и качеством своего рациона. И заниматься им не только перед праздником или зимой, а на постоянной основе.

Фото: alfaradon.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, какие продукты помогают избавиться от лишнего жира и похудеть.

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