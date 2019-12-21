Британка скинула 96 кг и стала неузнаваемой: фото до и после

Британка Элизабет Уоткинс из города Принцес-Рисборо за полтора года похудела на 96 килограммов.
По данным таблоида The Mirror, 38-летняя женщина так сильно изменилась, что на улице ее даже не узнала собственная мать.
Элизабет с раннего детства страдала от лишнего веса, а к 26 годам набрала 171 килограмм. Внешние изменения были настолько серьезными, что она уже не могла ходить и стоять самостоятельно, из-за чего Уоткинс перестала выходить на улицу.
Элизабет Уоткинс до похудения
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Британка скинула 96 кг
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Все изменилось в 2017 году, когда британка решилась сделать операцию по шунтированию желудка. После этого девушка села на диету, потребляя в течении года всего 700 калорий в день.
Британка Элизабет Уоткинс весила 171 кг
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
По словам женщины, сначала ей удавалось сбрасывать по шесть кг в месяц, и только позже она смогла позволить себе увеличить дневную норму до 1200 калорий.
Благодаря похудению Элизабет смогла носить одежду на восемь размеров меньше. Это позволило британке в корне изменить свою жизнь. В последствии она закрутила роман с мужчиной, который в итоге сделал ей предложение.
Уоткинс весила 171 кг
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Британка скинула 96 кг - фото в наши дни
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Уоткинс с матерью после резкого похудения
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Британка сбросила вес и нашла любовь
MDWfeatures / Elizabeth Watkins
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как австралийка смогла похудеть вдвое благодаря регулярным занятиям спортом и специальной диете.
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