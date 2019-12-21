Британка скинула 96 кг и стала неузнаваемой: фото до и после

Британка Элизабет Уоткинс из города Принцес-Рисборо за полтора года похудела на 96 килограммов.

По данным таблоида The Mirror, 38-летняя женщина так сильно изменилась, что на улице ее даже не узнала собственная мать.

Элизабет с раннего детства страдала от лишнего веса, а к 26 годам набрала 171 килограмм. Внешние изменения были настолько серьезными, что она уже не могла ходить и стоять самостоятельно, из-за чего Уоткинс перестала выходить на улицу.

Элизабет Уоткинс до похудения MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Британка скинула 96 кг MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Все изменилось в 2017 году, когда британка решилась сделать операцию по шунтированию желудка. После этого девушка села на диету, потребляя в течении года всего 700 калорий в день.

Британка Элизабет Уоткинс весила 171 кг MDWfeatures / Elizabeth Watkins

По словам женщины, сначала ей удавалось сбрасывать по шесть кг в месяц, и только позже она смогла позволить себе увеличить дневную норму до 1200 калорий.

Благодаря похудению Элизабет смогла носить одежду на восемь размеров меньше. Это позволило британке в корне изменить свою жизнь. В последствии она закрутила роман с мужчиной, который в итоге сделал ей предложение.

Уоткинс весила 171 кг MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Британка скинула 96 кг - фото в наши дни MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Уоткинс с матерью после резкого похудения MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Британка сбросила вес и нашла любовь MDWfeatures / Elizabeth Watkins

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как австралийка смогла похудеть вдвое благодаря регулярным занятиям спортом и специальной диете.

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