Андрей Разин сбросил 43 кг и раскрыл секрет похудения

Российский продюсер Андрей Разин сбросил 43 килограмма и раскрыл свой секрет похудения.

Он поделился им на личной странице в Instagram. Разин рассказал, что в первую очередь отказался от мяса.

"Я перешел на селедочку вместо мяса. Огурчик соленый, лучок, укроп... И я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм. Уже вешу 107 кг по сравнению со 150", – написал продюсер.

Андрей Разин до и после похудения

Кроме того, он добавил, что работает с диетологом, который консультировал певицу Аллу Пугачеву. И подробно рассказал о своем режиме питания.

"Работаю с диетологом, который консультировал Аллу Пугачеву. Прежде всего, организму нужен витамин D. Он в большом количестве содержится в печени трески. Каждый день я начинаю утро с бутерброда с печенью. Есть мне можно все что угодно. Но порционно – не более 200 граммов еды. Если я снова захочу поесть, ближайший прием пищи через три часа. После шести часов я ничего не ем. Остаюсь только на воде. Понедельник – разгрузочный день, я голодаю. То, что может быть некоторым не очень приятно – от алкоголя тоже важно отказаться и от сахара", – поделился он с "Комсомольской правдой".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продюсер Максим Фадеев раскрыл главные секреты, которые помогли ему быстро сбросить вес: спорт, правильное питание и горячая вода. Также смотрите фото продюсера до и после похудения на 100 кг.