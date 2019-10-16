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16 октября • обновлено в 22:05
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/ Красота

Звезда фильма "Москва слезам не верит" изуродовала лицо пластикой: показательное фото

1.2т Читать материал на украинском

Лицо супруги режиссера Владимира Меньшова, 77-летней российской актрисы Веры Алентовой изменилось до неузнаваемости.

Как сообщает "СтарХит", из-за пластической хирургии щеки звезды картины "Москва слезам не верит" буквально "поплыли", а папарацци успели запечатлеть это на одном из мероприятий.

Уточняется, что только в прошлом месяце поклонники народной артистки обсуждали ее возвращение к естественному облику после всевозможных бьюти-вмешательств. Огорчению фанатов не было предела, когда они увидели свежие кадры с лицом Алентовой.

Лицо Веры Алентовой изменилось после операции

Лицо Веры Алентовой изменилось после операции

instagram/top_stars_in_the_world

В сети распространяют информацию, что в 2009 году супруга Меньшова перенесла неудачную пластику, которая отразилась на мимике, форме глаз и очертании губ.

Алентова до увлечения пластикой

Алентова до увлечения пластикой

instagram/novosti_zvezd1

Лицо Алентовой после пластики

Лицо Алентовой после пластики

instagram/novosti_zvezd1

Алентова после пластики

Алентова после пластики

instagram/novosti_zvezd1

Алентова в молодости

Алентова в молодости

Instagram

Молодая Алентова

Молодая Алентова

Instagram

Ирина Муравьева и Вера Алентова

Ирина Муравьева и Вера Алентова

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в пластике лица заподозрили супругу президента Франции Бриджит Макрон. Ей сделали омоложение очень быстро, но СМИ все равно об этом узнали.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Владимир Меньшов Віра Алентова
Место
Россия
Теги
пластическая хирургия Красота
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