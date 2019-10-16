Звезда фильма "Москва слезам не верит" изуродовала лицо пластикой: показательное фото

Лицо супруги режиссера Владимира Меньшова, 77-летней российской актрисы Веры Алентовой изменилось до неузнаваемости.
Как сообщает "СтарХит", из-за пластической хирургии щеки звезды картины "Москва слезам не верит" буквально "поплыли", а папарацци успели запечатлеть это на одном из мероприятий.
Уточняется, что только в прошлом месяце поклонники народной артистки обсуждали ее возвращение к естественному облику после всевозможных бьюти-вмешательств. Огорчению фанатов не было предела, когда они увидели свежие кадры с лицом Алентовой.
Лицо Веры Алентовой изменилось после операции
instagram/top_stars_in_the_world
В сети распространяют информацию, что в 2009 году супруга Меньшова перенесла неудачную пластику, которая отразилась на мимике, форме глаз и очертании губ.
Алентова до увлечения пластикой
instagram/novosti_zvezd1
Лицо Алентовой после пластики
instagram/novosti_zvezd1
Алентова после пластики
instagram/novosti_zvezd1
Алентова в молодости
Молодая Алентова
Ирина Муравьева и Вера Алентова
КП
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в пластике лица заподозрили супругу президента Франции Бриджит Макрон. Ей сделали омоложение очень быстро, но СМИ все равно об этом узнали.
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