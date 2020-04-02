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2 апреля • обновлено в 20:59
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Звезда "Дом-2" раскрыла жуткий секрет идеальной кожи

1.3т
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Бывшая участница российского шоу "Дом-2", модель Виктория Боня, которая недавно заявила, что коронавирус – это наказание людям за истребление планеты, раскрыла жуткий секрет красоты своей кожи.

Как выяснилось, она использует сыворотку, созданную из ее собственной крови, пишет "Cosmopolitan".

Звезда "Дом-2" раскрыла жуткий секрет идеальной кожи

Фото: instagram/victoriabonya

Необычное средство для Виктории изготавливает врач.

"Я горжусь своим возрастом. Мало того, выгляжу лучше, чем в свои 25, и собираюсь так выглядеть еще очень долго! Пока все бегут колоть себе ботокс и филлеры, я ищу альтернативу в природе. От уколов будет лишь временный эффект. Пора остановиться, девочки! Все эти объемы обвиснут так, что будет страшно смотреться в зеркало. Лучше зарядки для лица и натуральных средств еще ничего не придумали", — сказала телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктория Боня затронула тему буллинга и вступилась за тех, над кем издеваются в обществе.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Виктория Боня
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