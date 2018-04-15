Жена Ступки похвасталась подтянутой фигурой

Супруга украинского актера и ведущего Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова похвасталась подтянутой фигурой.

Снимок, на котором звезда демонстрирует свой накачанный пресс, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В кадре Логунова позирует в коротком топе и очень низко опущенных шортах. Таким образом поклонники жены Ступки могут рассмотреть все достоинства ее фигуры.

Подписчики Полины бурно отреагировали на ее свежую фотографию. Многие отметили, что им очень нравится фигура телеведущей, особенно идеальный живот, а также признались, что подобные кадры мотивируют их заняться собой.

Отметим, что почти год назад Логунова родила первенца, но сумела очень быстро восстановить физическую форму.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Полина Логунова поделилась секретом невероятного похудения.