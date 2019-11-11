Зеленская неожиданно появилась на обложке Vogue: фото первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue.

Соответствующие фото были опубликованы на официальном сайте издания. Отмечается, что Зеленская в декабрьском номере рассказала о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как "инструменте культурной дипломатии".

Елена Зеленская Фото: instagram/olenazelenska_official

На двух черно-белых кадрах первая леди позировала в кашемировом кейпе в пол и сапогах на каблуке. Также на одном из снимков компанию Елене составил ее муж, президент Украины Владимир Зеленский и их дети Александра и Кирилл.

Елена Зеленская на обложке декабрьского выпуска украинского Vogue Фото: vogue.ua

Елена и Владимир Зеленские с детьми на обложке Vogue Фото: vogue.ua

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На третьем фото Зеленская предстала в красной юбке, водолазке и сером пиджаке. Кроме того, главный редактор Vogue Филип Власов объяснил, что означает каждая из обложек.

"Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной —строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину — красивую и обаятельную. Мы задумывали предельно честную и искреннюю историю, и для работы над проектом пригласили голландского фотографа Пола Беллаарта — его почти документальный стиль позволил показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни", — рассказал Власов.

Елена Зеленская в элегантном наряде на обложке Vogue Фото: vogue.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Елену Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно Зеленская появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

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