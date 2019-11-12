Главная Новости
12 ноября • обновлено в 22:01
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

Возраст не заметно: Пугачева и Галкин восхитили стильным выходом

2.8т
Читать материал на украинском

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников внешним видом.

На странице ее дочери Лизы в Instagram опубликовано фото, на котором счастливая певица с супругом Максимом Галкиным идут по сцене, держась за руки.

"Красивые родители: Алла Пугачева и Максим Галкин", – подписала Елизавета под кадром.

Судя по фотографии, звездные супруги присутствовали на каком-то новогоднем мероприятии. Галкин нарядился в смокинг. Тем временем, Пугачева вышла на сцену в total black: короткое платье с блестками, колготки и туфли в тон. Образ дополняла стильная прическа и перчатки без пальцев.

Алла Пугачева и Максим Галкин – стильный выход

Алла Пугачева и Максим Галкин – стильный выход

instagram/elizaveta_galkinaa

Новости
"Ты зазвездилась?" Галкин отчитал Волочкову из-за Пугачевой

Поклонники были в восторге от совместного фото известной супружеской пары. В комментариях отметили, что разница в возрасте практически не заметна, так как примадонна выглядит очень молодо и свежо.

"Прелесть. Назло злым языкам", "Прелестные", "Очень", "Какие родители, такие и дети", "Даже возраст не очень заметно", "Он такой гордый рядом с ней и счастливый! Молодцы! Не отпускайте руки друг друга до конца", – прокомментировали фанаты.

Возраст не заметно: Пугачева и Галкин восхитили стильным выходом
Возраст не заметно: Пугачева и Галкин восхитили стильным выходом
Возраст не заметно: Пугачева и Галкин восхитили стильным выходом
Максим Галкин с дочерью Лизой

Максим Галкин с дочерью Лизой

instagram/elizaveta_galkinaa

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: instagram/maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до этого Пугачева порадовала поклонников другим стильным образом. Она позировала в шляпе и черном пальто с актером Александром Домогоровым.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Алла Пугачева Лиза Галкина Максим Галкин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота Мода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel