Возраст не заметно: Пугачева и Галкин восхитили стильным выходом

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева восхитила поклонников внешним видом.

На странице ее дочери Лизы в Instagram опубликовано фото, на котором счастливая певица с супругом Максимом Галкиным идут по сцене, держась за руки.

"Красивые родители: Алла Пугачева и Максим Галкин", – подписала Елизавета под кадром.

Судя по фотографии, звездные супруги присутствовали на каком-то новогоднем мероприятии. Галкин нарядился в смокинг. Тем временем, Пугачева вышла на сцену в total black: короткое платье с блестками, колготки и туфли в тон. Образ дополняла стильная прическа и перчатки без пальцев.

Алла Пугачева и Максим Галкин – стильный выход instagram/elizaveta_galkinaa

Поклонники были в восторге от совместного фото известной супружеской пары. В комментариях отметили, что разница в возрасте практически не заметна, так как примадонна выглядит очень молодо и свежо.

"Прелесть. Назло злым языкам", "Прелестные", "Очень", "Какие родители, такие и дети", "Даже возраст не очень заметно", "Он такой гордый рядом с ней и счастливый! Молодцы! Не отпускайте руки друг друга до конца", – прокомментировали фанаты.

Максим Галкин с дочерью Лизой instagram/elizaveta_galkinaa

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: instagram/maxgalkinru

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до этого Пугачева порадовала поклонников другим стильным образом. Она позировала в шляпе и черном пальто с актером Александром Домогоровым.

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