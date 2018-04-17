Виктории Бекхэм - 44: топ-10 обложек глянцев, которые украсила культовая знаменитость

Во вторник, 17 апреля, свой день рождения отмечает известная певица, дизайнер и светская львица Виктория Бекхэм.

Мировой иконе стиля исполнилось 44 года. В настоящее время Виктория - популярный модельер, успешная бизнесвумен, жена культового футболиста Дэвида Бекхэма и мать четверых детей. Ее внешность является примером для подражания на протяжении более чем двух десятилетий, а красоту знаменитости высоко оценивают ведущие личности в мире моды. За годы своей карьеры Бекхэм снялась для многих известных глянцев. "Обозреватель" предлагает подборку самых ярких обложек глянцевых изданий, которые украсила звезда.

Так, последней на сегодняшний день и одной из самых нашумевших в карьере Виктории стала съемка для испанской версии глянцевого журнала Vogue. Виктория украсила обложку январского номера издания и предстала перед своими поклонниками в нежном и женственном образе.

В мае 2012-го Бекхэм стала лицом одного из популярнейших в мире женских журналов о моде, стиле и обществе Harper’s Bazaar.

Новости Украинский ведущий засветился на селфи Виктории Бекхэм

Нет ничего удивительного в том, что редакторы модных журналов часто приглашают Викторию сняться для обложек или для кавер-стори культовых глянцев. Так, в июле 2014 года Вики приняла участие в съемках для сингапурской версии издания Elle.

В июле 2016-го икона стиля стала звездой корейского издания Vogue. Это была 16-я по счету обложка в карьере Виктории. На сегодняшний день количество съемок для главных страниц глянца достигает двух десятков.

Еще одна работа для Harper’s Bazaar в 2012 году. На этот раз Бекхэм украсила страницы китайской версии журнала.

2012 год был весьма продуктивный для Виктории. Одна из ее работ - фотосессия для обложки французской версии издания Elle, съемки которой проходили под руководством мэтра в мире моды Карла Лагерфельда.

Виктория Бекхэм в 2103 году украсила сентябрьскую обложку австралийского Vogue.

К слову, Вики неоднократно снималась именно для австралийской версии модного журнала. Ниже - обложка Vogue за июль, 2015.

В ноябре 2015-го знаменитость стала также главной героиней немецкой версии глянцевого издания.

Сдержанная, уверенная, чувственная и, как всегда, стильная – такой мы увидели знаменитого модельера Викторию Бекхэм на страницах ноябрьского Vogue Australia в 2016 году.

Напомним, Виктория Бекхэм (Виктория Кэролайн Адамс – до замужества) появилась на свет 17 апреля 1974 года в достаточно состоятельной британской семье. Первая слава пришла к ней в 1994 году, когда девушка начала выступать в составе популярной группы "Spice Girls". После распада коллектива Виктория занялась сольной карьерой, но успеха ей это не принесло. Тогда Вики решила "инвестировать" в свою внешность. После ряда пластических операций Бекхэм стала выглядеть идеально. Она открыла свой модный дом и получила репутацию всемирно признанной иконы стиля. С 4 июля 1999 года Виктория замужем за футболистом ДэвидомБекхэмом. Пара воспитывает четверых детей: сыновей Бруклина Джозефа (04.03.1999), Ромео Джеймса (01.09.2002) и Круза Дэвида (20.02.2005), а также дочку Харпер Севен (10.07.2011).

Как сообщал "Обозреватель", в сентябре 2017 года в СМИ появилась информация о разводе Дэвида и Виктории Бекхэмов. Причиной для развода якобы стала не очередная измена экс-футболиста жене, а их обоюдное нежелание делить совместный быт. Однако, слухи вскоре были развеяны супругами, которые и на сегодняшний день счастливы в браке.