В столичном Regent Hill состоялся грандиозный финал международного конкурса для замужних женщин MRS. UKRAINE INTERNATIONAL

Прима Национальной Оперы Катерина Кухар вручила главную корону конкурса "Mrs. Ukraine International 2020" Виктории Файнблат, которая в 2021-м году представит Украину на легендарном конкурсе "Mrs. International" в Америке.

Виктория – украинский архитектор и дизайнер! Замужем, воспитывает двоих детей: семилетнего сына и четырехлетнюю дочь.

Титул Первой вице-миссис достался Наталье Тимченко, супруге политика Сергея Тимченко.

В целом в конкурсе приняли участие 16 красивых, социально активных, высокообразованных, успешных женщин! Их красоту и талант оценивали почетные члены жюри: Марина Кинах, Ольга Богомолец, Виктория Козлова, Наталия Бобровникова, Эмине Джапарова, Алекс Ленартс и Партха Сатпатхи!

Конкурсная программа включала в себя пять дефиле с хореографическими постановками: презентационное, бизнес-леди дефиле — видеопрезентация участниц, выход в спортивном образе, выход в стилизированных украинских нарядах, а также дефиле в эксклюзивных вечерних платьях.

Специальными гостями вечера стали Наталья Могилевская и Злата Огневич.

ТОП-7 конкурса:

1st Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Тимченко Наталья

2nd Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Маслова Виктория

3rd Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Ерниязова Лана

4th Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Бадер Наталья

5th Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Черныш Марина

6th Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Деджироламо Талина

7th Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Зелинская Мария

Титул "People’s Choice Winner 2020" получила Воропаева Татьяна.

"Украина уже третий год подряд принимает у себя легендарный международный конкурс красоты для успешных женщин" Mrs. International ". Я горжусь тем, что Mrs. International мы проводим в Украине на высшем уровне. И каждый раз на совете национальных директоров в Америке, когда я отчитываюсь о высоком уровне организации мероприятия, Украине аплодируют стоя. Я горжусь также тем, что для многих украинок именно судьба в Mrs. Ukraine International стала отправной точкой для приобретения успеха и самореализации ", - делится национальный директор конкурса Яна Луцкая.

Также на мероприятии присутствовали: