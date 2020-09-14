Украшения для зубов стали новым трендом в сети: впечатляющие фото

Оригинальные декоративные украшения для зубов – грилзы – стали новым трендом 2020 года. Аксессуары для полости рта можно делать из стали или драгоценных металлов.

Грилзы часто надевают для фото и видео на несколько часов, однако они возможны и для ношения на постоянной основе. Дизайнер из Франции Лиза Михалик рассказала изданию Dazed Beauty, что ее часто приглашали украшать зубы для моделей дома высокой моды и популярные журналы (фото смотрите ниже).

"Я всегда знала, что хочу заниматься чем-то творческим и одновременно хочу делать что-то руками, поэтому сначала выбрала работу визажиста, а потом занялась созданием спецэффектов. Поэтому меня и заинтересовали зубные украшения", – рассказала Михалик.

Дизайнер призналась, что вдохновляется образами из кино, литературы, музыки, греческой мифологии и истории. По ее мнению, в будущем понятие красоты будет только расширяться, но всегда будет оставаться субъективным.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Филипп Киркоров потратил 5 млн рублей (1,8 млн гривен) на бриллиантовые грилзы для клипа на трек "Ролекс" с блогером Давидом Манукяном.

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