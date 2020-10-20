Тренд осени: показан экстремальный маникюр, несовместимый с практичностью

Острые или прямоугольные ногти экстремальной длины стали трендом осени 2020 года.

Такой маникюр получил известность после того, как модельер Демна Гвасалия появился на съемке журнала Re-Edition с красными ногтями-стилетами, которые сделала для него Мэй Каваджири, работы которой называют самыми популярными в мире (фото смотрите ниже).

Впоследствии на своей странице в Instagram модель Кайли Дженнер опубликовала фото с коричневым глянцевым маникюром. Звезда отметила, что сделала такие ногти только для съемки, но, возможно, она продолжит экспериментировать с ними дальше.

Маникюр экстремальной длины стал трендом осени 2020: смотреть другие фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт и мастер маникюра Мариан Ньюман рассказал, что домашние наборы для маникюра могут быть опасными, поскольку гели из таких наборов содержат потенциальные раздражители, способные спровоцировать аллергию.