Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в четверг, 29 августа, на заседании Верховной Рады IX созыва поразила очередной сменой прически.
В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как менялся имидж нардепа.
1999 год
В 1999 год Юлия Тимошенко впервые появилась на украинском политическом Олимпе — стала вице-премьер-министром Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса. Тогда она была энергичной молодой брюнеткой со стрижкой каре. Отметим, что в одежде Тимошенко отдавала предпочтение деловым костюмам: как брючным, так и с юбкой.
Юлия Тимошенко
Фото: strana.ua
2001 год (январь)
В этом году из-за обвинений в контрабанде российского газа и неуплате налогов Тимошенко посадили в СИЗО под арест.
Юлия Тимошенко
Фото: apostrophe.ua
После выхода из СИЗО Тимошенко начала экспериментировать с прическами, примеряя строгие пучки.
Юлия Тимошенко
Фото: strana.ua
2001 год (ноябрь)
Вот он, поворотный момент в имидже Тимошенко: именно в 2001 году стилисты придумали ей прическу со знаменитой косой-"бубликом". Юлия ушла в оппозицию, создала "Блок Тимошенко", и образ "истинной украинской пани".
Юлия Тимошенко
Фото: strana.ua
Юлия Тимошенко
Фото: apostrophe.ua
2002 год
В 2002 году Тимошенко стала депутатом Верховной Рады IV созыва и продолжила экспериментировать с прическами. Но в итоге привычный нам образ с косой окончательно победил.
Юлия Тимошенко
Фото: wikipedia.org
2004 год
Год Оранжевой революции Тимошенко провела со светлой головой.
Юлия Тимошенко
Фото: beztabu.net
2005 год
Юлия Владимировна стала платиновой блондинкой. Отметим, что в мае 2005 года фото Тимошенко украсило обложку журнала Elle.
Юлия Тимошенко с Петром Порошенко
Фото: beztabu.net
Тимошенко на обложке журнала Elle
Фото: elle.ua
2005 год (октябрь)
Политик впервые выдала дочь замуж. На свадьбе Тимошенко блистала в платье с глубоким декольте и романтичными локонами.
Юлия Тимошенко выдала дочь замуж
Фото: hvylya.net
2007 год
Тимошенко появилась в Раде с распущенными волосами.
Юлия Тимошенко
Фото: apostrophe.ua
С 2007 по 2010 годы Юлия Владимировна не изменяла своей фирменной косе и вновь заняла пост премьер-министра Украины.
2011 год
Юлию снова судят.
Судебный процес против Тимошенко
Фото: beztabu.net
2012 год
Политик отказалась от "бублика", оставив лишь нарощенные волосы, с которыми сначала попала в больницу, а затем в СИЗО.
Юлия Тимошенко
Фото: beztabu.net
2014 год
Тимошенко впервые появилась на публике после освобождения из тюрьмы с неизменной косой и в инвалидном кресле.
Юлия Тимошенко
Фото: 112.ua
2014 год (май)
В мае 2014 года накануне выборов президента Украины Тимошенко пришла на дебаты в новом образе. Стилисты сделали Юлии высокий начес и добавили к прическе изюминку в виде обруча.
Юлия Тимошенко
Фото: beztabu.net
Юлия Тимошенко
Фото: beztabu.net
2015 год (ноябрь)
На собственный 55-летний юбилей Тимошенко вновь удивила украинцев: она не просто распустила косу, но еще и нарядилась в эротичное платье.
Юлия Тимошенко
Фото: tsn.ua
2016-2018 годы
Годы экспериментов, как провальных, так и удачных. Тимошенко появлялась с распущенными волосами, косой и низким хвостом. Также она возвращалась и к косе.
Юлия Тимошенко
Фото: 24smi.org
Юлия Тимошенко
Фото: marionetki.net
Юлия Тимошенко
Фото: svoboda.org
Юлия Тимошенко
Фото: censor.net.ua
2019 год
На первом заседании Верховной Рады IX созыва Тимошенко в очередной раз поразила новой прической. Отметим, что у народного депутата были распущенные волосы и две косички по бокам.
Юлия Тимошенко
Фото: Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский появился 7 августа на брифинге в Киеве с новой модной стрижкой.
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