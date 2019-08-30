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Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

2.6т Читать материал на украинском

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко в четверг, 29 августа, на заседании Верховной Рады IX созыва поразила очередной сменой прически.

В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, как менялся имидж нардепа.

1999 год

В 1999 год Юлия Тимошенко впервые появилась на украинском политическом Олимпе — стала вице-премьер-министром Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса. Тогда она была энергичной молодой брюнеткой со стрижкой каре. Отметим, что в одежде Тимошенко отдавала предпочтение деловым костюмам: как брючным, так и с юбкой.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: strana.ua

2001 год (январь)

В этом году из-за обвинений в контрабанде российского газа и неуплате налогов Тимошенко посадили в СИЗО под арест.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: apostrophe.ua

После выхода из СИЗО Тимошенко начала экспериментировать с прическами, примеряя строгие пучки.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: strana.ua

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2001 год (ноябрь)

Вот он, поворотный момент в имидже Тимошенко: именно в 2001 году стилисты придумали ей прическу со знаменитой косой-"бубликом". Юлия ушла в оппозицию, создала "Блок Тимошенко", и образ "истинной украинской пани".

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: strana.ua

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: apostrophe.ua

2002 год

В 2002 году Тимошенко стала депутатом Верховной Рады IV созыва и продолжила экспериментировать с прическами. Но в итоге привычный нам образ с косой окончательно победил.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: wikipedia.org

2004 год

Год Оранжевой революции Тимошенко провела со светлой головой.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: beztabu.net

2005 год

Юлия Владимировна стала платиновой блондинкой. Отметим, что в мае 2005 года фото Тимошенко украсило обложку журнала Elle.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко с Петром Порошенко

Фото: beztabu.net

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Тимошенко на обложке журнала Elle

Фото: elle.ua

2005 год (октябрь)

Политик впервые выдала дочь замуж. На свадьбе Тимошенко блистала в платье с глубоким декольте и романтичными локонами.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко выдала дочь замуж

Фото: hvylya.net

2007 год

Тимошенко появилась в Раде с распущенными волосами.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: apostrophe.ua

С 2007 по 2010 годы Юлия Владимировна не изменяла своей фирменной косе и вновь заняла пост премьер-министра Украины.

2011 год

Юлию снова судят.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Судебный процес против Тимошенко

Фото: beztabu.net

2012 год

Политик отказалась от "бублика", оставив лишь нарощенные волосы, с которыми сначала попала в больницу, а затем в СИЗО.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: beztabu.net

2014 год

Тимошенко впервые появилась на публике после освобождения из тюрьмы с неизменной косой и в инвалидном кресле.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: 112.ua

2014 год (май)

В мае 2014 года накануне выборов президента Украины Тимошенко пришла на дебаты в новом образе. Стилисты сделали Юлии высокий начес и добавили к прическе изюминку в виде обруча.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: beztabu.net

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: beztabu.net

2015 год (ноябрь)

На собственный 55-летний юбилей Тимошенко вновь удивила украинцев: она не просто распустила косу, но еще и нарядилась в эротичное платье.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: tsn.ua

2016-2018 годы

Годы экспериментов, как провальных, так и удачных. Тимошенко появлялась с распущенными волосами, косой и низким хвостом. Также она возвращалась и к косе.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: 24smi.org

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: marionetki.net

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: svoboda.org

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: censor.net.ua

2019 год

На первом заседании Верховной Рады IX созыва Тимошенко в очередной раз поразила новой прической. Отметим, что у народного депутата были распущенные волосы и две косички по бокам.

Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Юлия Тимошенко

Фото: Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский появился 7 августа на брифинге в Киеве с новой модной стрижкой.

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Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
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CARGO 100
CARGO 100
Вы лучше покажите как менялось ипло вашего алкаша за время президенства, huли нам причёски. Эта баба вас еще заплетёт в канат ...
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