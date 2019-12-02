Стрижки, которые добавят объема тонким волосам: топ-3

Далеко не у всех девушек от природы густые волосы, но эту ситуацию могут исправить парик, накладные пряди или же правильная стрижка.

Для того, чтобы предать объема тонким волосам, можно просто правильно постричься, пишет "Cosmopolitan".

Каре с ровным срезом

Следует отказаться от длины в пользу каре с ровным срезом. Длина такой стрижки может варьироваться от короткого боба на уровне скул до плотного среза по ключицы.

pexels.com

Каскад

Не следует делать агрессивные "каскады", поскольку они зрительно уберут объем. А вот небольшой "каскад", наоборот, позволит подчеркнуть структуру волос, что сделает образ более романтичным и мягким.

voloskova.ru

Пикси

Эта форма стрижки идеально подойдет тем, кто мечтает о копне волос. Но надо понимать, что короткие волосы требуют ежедневной укладки.

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, не каждая модная стрижка подойдет для девушки за 30. Опытные мастера советуют отдавать предпочтение натуральным оттенкам и вариантам стрижек, способных остановить визуальное старение.

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