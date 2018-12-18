''Соблазнительная'': звезда ''Кухни'' полностью разделась на камеру

Российская актриса Мария Горбань, звезда сериала "Кухня", показала снимок, на котором изображена полностью обнаженной.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала без одежды, а ее интимные части тела прикрывала скала.

Фото: gorban_masha

"Принимаю сразу две эстафеты от своих подруг. Медынич Ольга предложила выставить фото 5-летней давности, а Лена Чернявская предложила раздеться, так как мы рождены голыми. Я решила совместить эти два задания", — написала Горбань.

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Отметим, что поклонники актрисы пришли в восторг от ее новой публикации. "Божественно", "Шикарное тело", "Афродита", "Красота — страшная сила", "Соблазнительная и совсем не пошлая", "Сногсшибательное фото", — написали люди.

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Фото: gorban_masha

Как сообщал OBOZREVATEL, американская звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых смелых и раскрепощенных моделей, снялась полностью обнаженной. Так, девушка восхитила поклонников новым горячим фото, на котором она изображена без одежды.