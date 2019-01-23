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/Красота

''Шикарная'': украинская певица показала пышные формы на видео

2.7тЧитать материал на украинском

Украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер опубликовала видео на котором показала свою фигуру. Так, она позировала в легком облегающем платье с очень глубоким декольте.

Пользователи сети восхитились тем, как выглядит артистка. Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

''Шикарная'': украинская певица показала пышные формы на видео

WomanEL

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"Наверное ваш муж самый счастливый - такая женщина рядом", "Очень нежно и красиво", "Шикарная женщина", - пишут в сети.

''Шикарная'': украинская певица показала пышные формы на видео
''Шикарная'': украинская певица показала пышные формы на видео
''Шикарная'': украинская певица показала пышные формы на видео
''Шикарная'': украинская певица показала пышные формы на видео
''Шикарная'': украинская певица показала пышные формы на видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, жена российского комика Гарика Харламова возмутила сеть откровенным снимком. Так, она позировала сидя на кровати в черном купальнике.

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