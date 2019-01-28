Седокова обнажилась выше пояса: пикантные фото и видео

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками откровенным фото и видео. Так, она позировала в ванной комнате в купальнике.

Пользователи сети отметили, что певица использует фотошоп. Снимок и видео артистка разместила на своей странице в Instagram.

Анна Седокова Комсомольская правда

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Пользователи сети отметили, что певица использует слишком много фотошопа.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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