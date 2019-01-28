Седокова обнажилась выше пояса: пикантные фото и видео

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками откровенным фото и видео. Так, она позировала в ванной комнате в купальнике.
Пользователи сети отметили, что певица использует фотошоп. Снимок и видео артистка разместила на своей странице в Instagram.
Анна Седокова
Комсомольская правда
"Постельная история" — Осторожнее, детка, он заряжен, — сказал он, возвращаясь в спальню. Ее спина опиралась на спинку кровати. — Это для твоей жены? — Нет. Это было бы рискованно. Я найму киллера. — А если киллер — это я? Он ухмыльнулся. — У кого же хватит ума нанять женщину для убийства мужчины? Она облизнула губы и навела на него мушку. — У твоей жены. Джеффри Уитмор #SantaBarbara
Пользователи сети отметили, что певица использует слишком много фотошопа.
Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!