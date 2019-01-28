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/Красота

Седокова обнажилась выше пояса: пикантные фото и видео

1.2тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, поделилась с поклонниками откровенным фото и видео. Так, она позировала в ванной комнате в купальнике.

Пользователи сети отметили, что певица использует фотошоп. Снимок и видео артистка разместила на своей странице в Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

Комсомольская правда

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"Постельная история" — Осторожнее, детка, он заряжен, — сказал он, возвращаясь в спальню. Ее спина опиралась на спинку кровати. — Это для твоей жены? — Нет. Это было бы рискованно. Я найму киллера. — А если киллер — это я? Он ухмыльнулся. — У кого же хватит ума нанять женщину для убийства мужчины? Она облизнула губы и навела на него мушку. — У твоей жены. Джеффри Уитмор #SantaBarbara

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Пользователи сети отметили, что певица использует слишком много фотошопа.

Седокова обнажилась выше пояса: пикантные фото и видео
Седокова обнажилась выше пояса: пикантные фото и видео
Седокова обнажилась выше пояса: пикантные фото и видео
Седокова обнажилась выше пояса: пикантные фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальная украинская певица Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

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