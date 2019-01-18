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Самая красивая девочка в мире показала, как изменилась: фото

2.2тЧитать материал на украинском

17-летняя французская модель Тилан Блондо, которую несколько лет назад назвали самой красивой девочкой в мире, показала, как изменилась.

Так, модель приняла участие во флешмобе #10yearchallenge, участники которой публикуют снимки сделанные 10 лет назад, сравнивая их с недавними фотографиями. Кадры она разместила на своей странице в Instagram.

Самая красивая девочка в мире показала, как изменилась: фото

Тилан Блондо

Фото: instagram/thylaneblondeau

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Поклонники в комментариях к публикации отметили, что девушка выглядит превосходно и даже стала еще красивее.

Самая красивая девочка в мире показала, как изменилась: фото

Тилан Блондо

Фото: instagram/thylaneblondeau

Самая красивая девочка в мире показала, как изменилась: фото

Тилан Блондо

Фото: instagram/thylaneblondeau

Самая красивая девочка в мире показала, как изменилась: фото
Самая красивая девочка в мире показала, как изменилась: фото
Самая красивая девочка в мире показала, как изменилась: фото

Напомним, модель начала свою карьеру в 4 года. Известной Тилан стала после появления на страницах французского "Vogue". Однако после того, как журнал опубликовал снимки 10-летней Бландо, его обвинили в растлении малолетних.

Самая красивая девочка в мире показала, как изменилась: фото

Тилан Блондо

Фото: instagram/thylaneblondeau

Самая красивая девочка в мире показала, как изменилась: фото

Тилан Блондо

Фото: instagram/thylaneblondeau

Самая красивая девочка в мире показала, как изменилась: фото

Тилан Блондо

Фото: instagram/thylaneblondeau

Самая красивая девочка в мире показала, как изменилась: фото

Тилан Блондо

Фото: instagram/thylaneblondeau

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