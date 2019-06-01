Самая красивая бабушка планеты из Одессы раскрыла секрет молодости

58-летняя жительница Одессы Светлана Гасс, которая завоевала титул "супербабушки" на конкурсе Mrs Grandma Globe в Болгарии и стала победительницей на международном конкурсе красоты Ms. Transcontinental Classic в США, рассказала о секретах своей молодости.

В интервью КП женщина призналась, что каждое утро начинает из 45-минутной медитации, также обязательно гуляет на свежем воздухе и уделяет время уходу за собой.

"Лучше, конечно, это делать в салоне (Светлана – владелица одного из таких салонов красоты. – Ред.), с помощью профессиональных средств. Но есть процедуры, которые можно делать где угодно. Я, например, использую в качестве скраба морской песок. Сажусь, набираю горсть песка и обтираю им все тело", – рассказала самая красивая бабушка мира.

Светлана Гасс Instagram@svetlanagass

"Делать маски из огурцов или помидоров, как наши мамы, не советую. Там сейчас столько химии, что непонятно, чего от них больше – вреда или пользы", – добавила она.

Женщина уверяет, что быть довольным собой – один из самых важных шагов на пути к здоровому и красивому телу. Также она советует обратить внимание на качество питания.

Instagram@svetlanagass

"У нас в роду "законодательницей моды" на здоровое питание была бабушка. Она выписывала какие-то журналы, хоть их трудно было достать, вычитывала там советы и рецепты. Сама питалась правильно и семью научила. Перед работой обязательно завтракала, бегала домой на обед, ужинала. Ее, кстати, так же, как меня сейчас, спрашивали, не сестры ли они с мамой. Так что у меня ко всему прочему хорошие гены", – признала Гасс.

Instagram@svetlanagass

На завтрак она ест каши, яйца, творог и фрукты, в обед – мясо, рыбу, салаты или запеченные овощи.

"Ужинаю так, чтобы успеть до восьми вечера. Обязательно выпиваю в сутки два литра чистой воды без газа. Самое главное – не переедать, есть маленькими порциями и не подходить к холодильнику ночью. А так есть можно все, что тебе вкусно. Хлеб тоже, несмотря на все мифы!" – отметила женщина.

Instagram@svetlanagass

Она подчеркнула, что здоровое питание – это не обязательно дорого. "Да, цветная капуста может быть дороже, чем обычная. Но ты же не съешь всю головку зараз. Не будешь есть яблоки килограммами. И курочки хватит на пять-шесть порций", – сказала Гасс.

Instagram@svetlanagass

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