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14 февраля • обновлено в 12:08
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/ Красота

Самая большая plus-size модель в мире разводится с мужем: как она выглядит

1.1т
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Самая полная модель в мире Тесс Холидей рассталась со своим мужем Ником Холидей.

Пара поженилась в 2015 году, а через пару лет у них родился общий сын Боуи. Модель часто публикует снимки сына в социальной сети Instagram.

Самая большая plus-size модель в мире разводится с мужем: как она выглядит

instagram.com/tessholliday

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Последние несколько месяцев супруги живут в разных странах. Тесс сама призналась, что ее муж улетел в Австралию.

Самая большая plus-size модель в мире разводится с мужем: как она выглядит

instagram.com/tessholliday

Несмотря на это, Холидей продолжает публиковать яркие фото в своих социальных сетях.

Самая большая plus-size модель в мире разводится с мужем: как она выглядит

instagram.com/tessholliday

Самая большая plus-size модель в мире разводится с мужем: как она выглядит

instagram.com/tessholliday

Самая большая plus-size модель в мире разводится с мужем: как она выглядит

instagram.com/tessholliday

Самая большая plus-size модель в мире разводится с мужем: как она выглядит

instagram.com/tessholliday

Самая большая plus-size модель в мире разводится с мужем: как она выглядит

instagram.com/tessholliday

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитая британская певица Адель, которая недавно разошлась с мужем, бизнесменом Саймоном Конекки, была замечена на отдыхе на Карибских островах.

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Автор
Мария Дидык
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