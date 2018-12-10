Изменить досадный недостаток в своей внешности всего за пару часов кажется очень привлекательной перспективой. Действительно, современная хирургия оттачивает все новые и новые навыки и становится более доступной. Но все же воспользоваться чудесами почти мгновенного преображения могут не все.

К пластическим операциям, как и к любым другим, существует перечень вполне обоснованных медицинских противопоказаний. Они бывают абсолютными и относительными. К абсолютным относятся общие заболевания организма, которые угрожают жизни самого пациента. Относительные же включают в себя сахарный диабет, кожные заболевания, незначительное повышение артериального давления и прочее.

Но для некоторых процедур есть еще и возрастные ограничения. Меня часто спрашивают: с какого возраста можно выполнять пластические операции? Отвечаю всегда так: все зависит от того, какая ситуация в каждом конкретном случае и какие показания к пластической операции есть у отдельного пациента. Прежде всего, операции нужно разграничить на те, что выполняются ради эстетического улучшения, и те, что делают по медицинским показаниям. В первом случае, как правило, к усовершенствованию внешности прибегают пациенты в зрелом возрасте, то есть по достижению совершеннолетия. Но есть и исключения. Возьмем, к примеру, лопоухость. Эта проблема встречается фактически у 5% населения земного шара. Пластику ушных раковин предпочтительно выполнять в дошкольном возрасте, перед тем как ребенок сядет за парту и, возможно, станет объектом насмешек одноклассников. В моей практике это наиболее частая причина эстетической пластики до совершеннолетия. Правда, тут не обойтись без разрешения родителей, ведь человек может самостоятельно принимать решение о хирургическом вмешательстве только с 18 лет. Также важно помнить об обратной стороне медали такой процедуры: не всегда дети готовы морально перенести операцию. Потому родители должны обсуждать этот вопрос с чадом, чтобы операция не была какой-то психологически навязанной процедурой, до которой маленький человек еще не созрел. И вот еще один контраргумент: сами дети в раннем возрасте относятся спокойно к изъянам, а внешность начинает их волновать уже в период полового созревания, где-то в 12–14 лет.

Другой разговор, если пластическая операция необходима в целях реконструкции. В таком случае ее можно выполнять даже в раннем детском возрасте. Из своего опыта скажу, что популярная причина прибегнуть к услугам пластических хирургов в детстве – опущение верхнего века. Как правило, это двусторонняя патология, но нередко встречается и односторонняя. При такой патологии глаза фактически закрыты, чтобы что-то увидеть, ребенок должен поднимать голову вверх и через узкую глазную щель пытаться разглядеть мир вокруг. Конечно, в такой ситуации операция делается в раннем детском возрасте. В зависимости от степени опущения верхних век это может быть и годик, и два. Ведь, если не устранить проблему вовремя, есть риск слепоты. Вопрос можно отложить, если ситуация некритична и присутствует только частичное опущение век. В таком случае операцию можно выполнить в 12–16 лет, когда проще наладить контакт с ребенком и он легче воспринимает процесс.

Что касается верхнего возрастного ценза, то ограничения существуют в первую очередь на увеличение груди. Так, после 50–60 лет я не советую делать эту операцию, потому что ткани уже потеряли свою эластичность. Вторая проблема состоит в том, что в этом возрасте наступает менопауза и на фоне нарушения гормонального равновесия могут развиваться различные заболевания молочной железы. Потому лучше не провоцировать этот процесс и воздержаться от хирургического вмешательства.

Что касается омолаживающих операций, то наличие ограничений определяется, прежде всего, состоянием здоровья самого пациента. Одну и ту же процедуру кому-то и в 50 лет нельзя делать, а кому-то можно в 80. Все зависит от артериального давления, анализов и прочих факторов. Я хочу сказать, что, если человек относительно здоров, нет возрастного барьера.

И еще один немаловажный момент: не будем забывать о психологическом состоянии человека. Есть пациенты, которые предъявляют необоснованные претензии к своей внешности. Например, просят сделать "кошачьи глаза" или монголоидную пластику век. Это говорит о том, что у такого человека есть некоторые особенности психики. С таким пациентом надо провести работу и направить его к психологу, чтобы вместо пластики выполнить психологическую коррекцию. Ведь, скорее всего, после операции он останется недоволен и будет идти на дельнейшие шаги по изменению себя. Так что если я вижу нечто подобное, то отказываю. Это вопрос этический, запретов как таковых нет.

Потому хочу подытожить главным советом, который я даю всем своим пациентам: прежде чем решиться на пластическую операцию, взвесьте все за и против. Отнеситесь к этому событию в своей жизни ответственно, и тогда результат вас только порадует!