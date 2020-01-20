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20 января • обновлено в 11:10
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Пришли без белья: самые откровенные наряды звезд на премии Гильдии киноактеров

2.5т
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В воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Так, на мероприятие пришло множество звезд.

OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные наряды голливудских актрис.

Пришли без белья: самые откровенные наряды звезд на премии Гильдии киноактеров
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Пришли без белья: самые откровенные наряды звезд на премии Гильдии киноактеров

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Пришли без белья: самые откровенные наряды звезд на премии Гильдии киноактеров

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Пришли без белья: самые откровенные наряды звезд на премии Гильдии киноактеров

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 января в США назвали всех победителей кинопремии "Золотой глобус-2020".

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Автор
Мария Дидык
Место
США
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