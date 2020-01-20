Пришли без белья: самые откровенные наряды звезд на премии Гильдии киноактеров

В воскресенье, 19 января, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США. Так, на мероприятие пришло множество звезд.

OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные наряды голливудских актрис.

Дженнифер Энистон

Сара Хайланд

Звезда сериала "Ривердейл" Камила Мендес

Скарлетт Йоханссон

Лили Аллен

Робин Вайгерт

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 6 января в США назвали всех победителей кинопремии "Золотой глобус-2020".

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