Прически 2019: названы самые модные варианты стрижки каскад

Стрижка каскад — это классика, которая никогда не выходит из моды. Так, она идеально подходит как на длинные и средние волосы, так и на короткие.

Кроме того, такую прическу можно себе позволить в любом возрасте, поскольку каскад имеет много вариантов исполнения. OBOZREVATEL подготовил топ-5 лучших примеров.

Классическая стрижка каскад

Классический каскад подходит для ежедневного образа. Такая стрижка будет смотреться стильно, броско и экстравагантно. Отметим, что неоспоримым преимуществом классического каскада является его неприхотливость к уходу.

Фото: womans.ws

Фото: volosomanjaki.com

Фото: womans.ws

Стрижка каскад с челкой

Стрижка каскад с челкой выглядит очень стильно и изысканно. Эта модель по праву может считаться универсальной, подходящей практически любым типам лица и внешности.

Фото: womans.ws

Фото: womanadvice.ru

Фото: avrorra.com

Рваный каскад

Рваный каскад — это эффектная стрижка, которую выбирают уверенные в себе женщины. С такой прической они всегда будут в центре внимания.

Фото: hair-moda.com

Фото: volosomanjaki.com

Фото: volosomanjaki.com

Асимметричный каскад

Это современная и динамичная стрижка, которая помогает выглядеть очень стильно. Отметим, что в отличие от классического варианта, асимметричный каскад нуждается в тщательной укладке.

Фото: tvoilokony.ru

Фото: tvoilokony.ru

Структурированный каскад

Структурированный каскад состоит из нескольких уровней. Такая стрижка подходит женщинам, которые не любят однообразие и стараются выделиться из толпы.

Фото: pix-feed.com

Фото: www.modnapricha.info

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