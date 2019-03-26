Презентация Apple: 50-летняя звезда сериала "Друзья" вышла с глубоким декольте

В понедельник, 25 марта, в калифорнийском городе Купертино состоялась презентация компании Apple, на которой она представила новый стриминговый сервис Apple Plus TV. Мероприятие посетили многие знаменитости, среди которых была голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон.

Отметим, что на презентации 50-летняя актриса появилась в весьма пикантном наряде. Так, она надела черную блузу с глубоким декольте и черные кожаные штаны. Снимки были опубликованы в сети.

Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл

Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл

Также мероприятие посетили Риз Уизерспун, Стив Карелл, Джейсон Момоа и другие звезды. Они представили новые проекты, которые снимаются специально для Apple Plus TV.

Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, которой недавно исполнилось 50 лет, снялась в откровенной фотосессии, где позировала оголенной.

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