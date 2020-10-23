Осенние процедуры для лица: названы самые безопасные

Осень – самая благоприятная и безопасная пора для проведения различных косметических процедур по улучшению состояния кожи лица. Поэтому если вы хотите выглядеть безупречно – стоит задуматься об комплексном и правильном уходе.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о топ-4 безопасных процедурах для обновления кожи лица в осенний период.

Пилинг

Осень – идеальное время года для пилинга кожи лица, так как солнце становится менее активным. Данная процедура направлена на очистку кожи от мертвых клеток и запуск процесса восстановления, что помогает сделать ее более упругой и эластичной, улучшить цвет лица и даже избавиться от неглубоких морщин.

Отдавайте предпочтение химическим пилингам на основе кислот, лазерному, вакуумному или абразивному – опытный косметолог поможет подобрать наиболее подходящий вариант именно для вас.

Увлажняющие процедуры

Среди косметологических и косметических процедур также следует обратить внимание на увлажняющий уход. Альгинатная маска, биоревитализация гиалуроновой кислотой, гликолевый пилинг – эти процедуры окажут на кожу отличное воздействие и помогут не только увлажнить ее, но и обеспечат качественное очищение, защиту и питание.

Массаж

Летом кожа теряет влагу и много питательных веществ. Для ее обновления, восстановления и увлажнения – отлично подойдет массаж, он улучшает кровообращение и состояние кожи. Обезвоженная кожа начинает восстанавливать влагу, хорошо насыщается питательными веществами. Массаж поможет восстановить ровный и здоровый цвет лица и улучшит настроение.

К слову, самый популярный массаж – криомассаж или массаж холодом. Жидкий азот помогает избавиться от морщин, повышает эластичность кожи, борется с воспалениями.

Отбеливание

Косметологические процедуры по отбеливанию кожи также рекомендуется проводить осенью, когда солнечного света становится в разы меньше. Вы можете выбрать отбеливающий пилинг, массаж или специальную отбеливающую маску, чтобы избавиться от пигментных пятен и выровнять оттенок кожи.

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